Pakketbezorger die man doodreed stak middelvinger op naar weduwe

“Jij hebt geen moment getwijfeld om deze gruwelijke daad uit te voeren. En voor de zekerheid heb je hem nog een paar keer overreden.” Dat zei de weduwe van Sebastiaan die vorig jaar november in Wijchen overreden werd door pakketbezorger Tarik O. Het was een emotionele dag voor de familie en vrienden die in grote getale naar de rechtbank in Utrecht waren gekomen voor strafzaak tegen de negentien jarige Tarik O.

“Je was zo verrukt van je vreselijke daad dat je zelfs nog het lef had om mij te proberen aan te rijden. En vervolgens mij je middelvinger te tonen, terwijl je vol gas wegreed”, vervolgde de weduwe van Sebastiaan haar betoog tegen de man die ervan wordt verdacht haar man opzettelijk te hebben gedood door twee keer over hem heen te rijden.

Lichaam was verminkt

Extra pijnlijk noemde de jonge moeder het feit dat haar dochter nooit afscheid heeft kunnen nemen van haar vader. Het lichaam was te erg verminkt voor het jonge meisje om die confrontatie aan te gaan.

De tienerzoon van Sebastiaan heeft hem nog wel gezien, maar hij herkende zijn vader niet eens meer. Ook weerlegde hij de stelling van Tarik O. dat zijn vader eerst gescholden zou hebben met 'Kut Marokkaan' tijdens de woordenwisseling over het rijgedrag van de pakketbezorger. De zoon: "Mijn vader kan nooit met zulke woorden gescholden hebben. Hij was een aardige man."

Officier van justitie: 'U belazert de kluit'

Bij een eerdere zitting had Tarik O. al spijt betuigd, maar de nabestaanden noemen die spijt 'op geen enkele manier oprecht en waarschijnlijk door derden ingefluisterd'. Ook de officier van justitie weet inmiddels niet meer wat hij nog moet geloven. "Mijn interpretatie is dat u gewoon de kluit belazert", zo hield hij de verdachte voor.

Dat komt omdat Tarik O. zijn verklaringen steeds heeft gewijzigd. Eerst beriep hij zich op zijn zwijgrecht en wilde hij niet meewerken aan het onderzoek. Zo wilde hij zijn telefooncode niet aan de politie geven en zei hij zelfs: "Veel plezier ermee." Later beweerde hij die dag niet in Wijchen te zijn geweest, weer later dat hij er wel bij betrokken was maar dat hij eerst door Sebastiaan bij zijn kraag was gegrepen waarop hij hard wegreed en het slachtoffer ineens voor zijn auto opdook.

Tarik O: 'Iedereen heeft recht op de waarheid'

Vandaag zei hij dat hij eerder bang was om de waarheid te vertellen, maar dat nu iedereen recht heeft op de waarheid. Het kwam hem op bitter hoongelach te staan van de nabestaanden.

Volgens deskundigen heeft Tarik een anti sociale persoonlijkheidsstoornis en weinig empathisch vermogen. Bovendien kan hij zijn woede niet beheersen. Een en ander blijkt ook uit zijn strafblad waarop onder meer een straatberoving, autodiefstal en straatroof gaan. Tarik probeert daarbij volgens de deskundigen zijn eigen rol steeds te bagatelliseren en ziet hij zichzelf vaak als slachtoffer van de omstandigheden.

Allemaal redenen om hem niet te beoordelen volgens het Jeugdstrafrecht zoals zijn advocaat graag zou willen. Want ten tijde van drama was Tarik nog 18 jaar. Volgens de deskundigen moet de maatschappij maximaal beschermd worden tegen Tarik O. en geeft alleen tbs met dwangverpleging daar voldoende garanties voor.

Zijn advocaat ging zo ver dat hij openlijk vragen stelde over de deskundigheid van de psychiater en psycholoog die zijn cliënt hebben onderzocht. Hij wilde opnieuw deskundigenonderzoek laten doen, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Tbs en dwangverpleging

De officier van justitie eist zeven jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Daarbij heeft hij al rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van Tarik O. zoals een lager dan gemiddelde intelligentie en zijn persoonlijkheidsstoornis.

