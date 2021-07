Wandelen hielp Alexandra door zware periode heen

Alexandra van Steen was vandaag in het programma Wandelhart het wandelmaatje van presentatrice Lisanne Halleriet. Daarin vertelde de directeur van het Flipjemuseum in Tiel hoe belangrijk het lopen voor haar is.

"Ik bedenk de verhalen van Flipje, zowel voor de stripalbums of voor de verhalenboeken. Die verhalen bedenk ik als ik aan het wandelen ben. Door het wandelen raken je hersenen goed doorbloed en kun je beter nadenken. Ik merk dan ook dat mijn hoofd tijdens het wandelen leeg wordt. En als het eenmaal stil is in je hoofd, kun je creatief worden." Maar Van Steen heeft meer redenen om lekker eropuit te trekken.

'Geen Vierdaagse, wel elke dag wandelen'

De in Buren wonende Van Steen wandelt bijna dagelijks. Grote afstanden, maar geen Vierdaagse. "Nee, daar zijn mij iets teveel mensen, dus ook iets teveel prikkels."

Dus loopt ze nu bijna elke dag met haar man, die haar al jarenlang steunt. En helemaal tijdens de periode dat Van Steen borstkanker had. "Dat was drie jaar geleden gediagnostiseerd, maar ik moet nu nog steeds medicijnen slikken."

Maar het herstelproces begon natuurlijk met chemokuren. "En in die tijd hebben het wandelen en het vasten mij er doorheen gesleept. Ik at een dag voor de chemo niet tot twee dagen erna. Ook ging ik elke keer na een chemokuur tien kilometer wandelen. Dan dacht ik telkens het eerste half uur dat ik het niet zou redden, maar mijn man zei dan altijd: je kan dit! En inderdaad na een half uur verdwenen al mijn klachten en werd ik fitter."

Dan loopt Alexandra van Steen vaak van Buren naar Kerk-Avezaath. Het is hier namelijk prachtig. Je kunt zoveel rondjes lopen en de natuur is fantastisch. Juist in een tijd dat er heel veel beelden op je afkomen is het lekker om weer even in de natuur te lopen. Dan kom je weer in een tempo dat bij je past als mens. Dat is ook goed om je te realiseren."

Bekijk de video's van Alexandra in Wandelhart.

