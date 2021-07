Bestuurders ziekenhuis in Doetinchem blijven voor langere tijd

Jeltje Schraverus en Ton Hazekamp blijven langer aan als bestuurders van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Beide bestuurders ruilen de interim-status in voor een vaste aanstelling voor meerdere jaren.

"Er is behoefte aan rust, continuïteit, duidelijkheid en nieuw perspectief", zeggen beide bestuurders. In een reactie geven beide bestuurders aan dat het Slingeland Ziekenhuis een roerige periode achter de rug heeft na beëindigen van de fusie met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk.

"Met de herstructurering van de organisatie, de nieuwe koers en het vooruitzicht op nieuwbouw van het ziekenhuis is een nieuwe weg ingeslagen", aldus de bestuurders.

Uitdaging nieuwbouw

Jeltje Schraverus is vanaf 1 juli 2020 betrokken bij het Slingeland Ziekenhuis. Aanvankelijk als interim-voorzitter van de Raad van Bestuur. "De verbondenheid die ik voel met de regio en de mooie uitdaging van de nieuwbouw hebben mij doen besluiten om te blijven", zegt Schraverus. Ton Hazekamp is vanaf augustus 2020 werkzaam voor het Slingeland Ziekenhuis; in eerste instantie als manager Finance & Control en sinds medio april als interim Lid van de Raad van Bestuur.

Voorzitter Han Busker van de Raad van Toezicht is blij dat beide bestuurders het Slingeland Ziekenhuis gezamenlijk blijven leiden: "Wij zien in Jeltje en Ton zeer kundige bestuurders die het ziekenhuis door een lastige periode hebben geloodst. Omdat ze aan goede plannen werken en wij tegelijkertijd rust en continuïteit willen creëren, hebben wij als Raad van Toezicht besloten hen beiden voor langere tijd vast te leggen."

Wel nieuwe voorzitter SKB

Het SKB krijgt wel een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Inge de Wit begint 1 september in Winterswijk als opvolger van Marja Wijers. De Wit is een bestuurder met veel ervaring in zowel kleinere als grotere ziekenhuizen. Op dit moment is zij nog bestuurder in het Sint Jansgasthuis in Weert.

