Dit is wat we weten over de mogelijke Europese tegenstanders van Vitesse

Vitesse treft in de derde voorronde van de Conference League het Ierse FC Dundalk of het Estse Levadia Tallinn. Wat weten we eigenlijk over die ploegen?

We weten bijvoorbeeld dat Dundalk derde werd in het afgelopen seizoen in Ierland. Na 18 wedstrijden had de ploeg 26 punten te pakken, 11 minder dan de nummer twee Bohemians Dublin en zelfs 22 punten minder dan kampioen Shamrock Rovers. Door derde te worden in de competitie plaatste de ploeg zich voor de eerste voorronde van de Conference League. Die eerste ronde werd overtuigend gewonnen tegen Newton uit Wales. Thuis werd er met 4-0 gewonnen, uit werd het 1-0.

Dundalk speelde vaker Europees voetbal tegen Nederlandse ploegen. Zo werd er al tegen Ajax, AZ, FC Utrecht en PSV gespeeld. Tegen AZ was de laatste keer, in het seizoen 2016/2017 werd het in de groepsfase van de Europa League 1-1 in Alkmaar. Uit wist AZ wel met 0-1 te winnen.

Mocht Dundalk weer tegen een Nederlandse ploeg willen uitkomen, Vitesse in dit geval, moet het eerst voorbij FC Levadia Tallinn komen. Dat lukte Dundalk in het seizoen 2018/2019 wel, toen het in de eerste kwalificatieronde van de Europa League met 1-0 in Estland won en thuis de ploeg uit Estland met 2-1 versloeg.

De trainer van Dundalk FC is Vinny Perth.

Levadia Tallinn

Het Estse Levadia Tallinn staat op dit moment bovenaan in de Estse competitie. Maar de ploeg plaatste zich voor de Conference League door derde te worden in de competitie. In de eerste voorronde van de Conference League speelde Levadia tegen St Joseph's uit Gibraltar. Die ploeg werd in de thuiswedstrijd opzij geschoven met 3-1. Uit werd het 1-1.

Levadia Tallinn maakte haar Europese debuut in 1999 en kwam in het verleden maar uit tegen één Nederlandse club. In het seizoen 2006/2007 speelde de Estse club tegen FC Twente en dat liep niet goed af voor de Tukkers. In Tallinn werd het 1-0 en in Enschede werd het 1-1, waardoor de ploeg uit Estland doorging naar de derde kwalificatieronde van de Europa League.

De trainer van Levadia Tallinn is Marko Kristal, tevens recordinternational voor zijn land met 143 interlands.

