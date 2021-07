Verdachten moordaanslag Peter R. de Vries langer in cel, hoe nu verder?

Maandag hoorden de twee verdachten die zijn opgepakt voor de moord op Peter R. de Vries dat zij drie maanden langer in hechtenis blijven. De bekende misdaadverslaggever werd twee weken geleden neergeschoten in het centrum van Amsterdam en overleed later aan zijn verwondingen. Maar hoe gaat het nu verder? Met welke gereedschappen gaat justitie deze zware zaak te lijf? En wat staat de verdachten te wachten?

Hoe luidt de aanklacht?

Eind vorige week werden de twee verdachten nog aangeklaagd voor 'poging tot moord'. Sinds het bekend is geworden dat Peter R. de Vries het leven heeft gelaten is die aanklacht door het Openbaar Ministerie verzwaard tot 'moord'. Ook zijn ze aangeklaagd voor 'wapenbezit'.

De moordaanslag vond plaats in de Lange Leidschedwarsstraat, op 6 juli, in het hartje van Amsterdam.

Wat is er aan bewijs aangetroffen?

Dat is nog niet bekend gemaakt. Omdat de verdachten in beperking zitten blijft het Openbaar Ministerie terughoudend met het geven van informatie over het onderzoek. Dat de twee ook worden aangeklaagd voor wapenbezit is wel een teken dat ze mogelijk bij hun arrestatie in het bezit waren van het moordwapen.

Wat weten we over de verdachten?

De vermeende schutter Delano G. (21) groeide op in Tiel maar woonde de laatste tijd in Rotterdam. Hij is geen ‘neef’, zoals enkele media eerder meldden, maar een ‘achterneef’ van Jaouad W., zo melden bronnen rondom het onderzoek. Die laatste is een kopstuk uit de organisatie van Ridouan Taghi - en woonde lange tijd in Tiel.

Ook Delano komt dus uit Tiel. Hij groeide op binnen een grote familie met meer dan twintig ooms en tantes. Die familie is uitgespreid over Nederland, maar komt oorspronkelijk uit Suriname- en de Nederlandse Antillen. Hij heeft de achternaam van zijn stiefvader aangenomen. Delano zat enige tijd vast voor inbraak en berovingen.

De andere verdachte betreft de Pool Kamil P. Hij is 35 jaar oud. Hij woonde met zijn gezin in onderhuur in een sociale huurwoning in Maurik. De oorspronkelijke verhuurder aldaar meldde zich bij de politie na volgens eigen zeggen flink te zijn bedreigd door Kamil.

Enkele dagen voor de moord op De Vries zat Kamil zodoende nog een nachtje in de politiecel. Hij is eerder in Polen veroordeeld voor kleine criminaliteit.

Is Tiel een toevluchtsoord voor Taghi-criminelen?

Nee. Het is een feit dat er een aantal verdachten uit onderzoeken naar de organisatie van Taghi en consorten uit Tiel komen. Maar wie Taghi zegt, zegt Vianen. De Nederlands-Marokkaanse topcrimineel groeide daar op, onder de rook van Utrecht. In de afgelopen jaren werden grofweg zo’n dertig volgens justitie aan Taghi gelieerde criminelen opgepakt. Die zijn met name afkomstig uit de regio Utrecht en andere plaatsen in de omgeving.

Dat er ook een plukje verdachten uit dit milieu uit Tiel komt heeft te maken met familiebanden en verhuizingen in de regio. Vianen ligt nou eenmaal dicht bij de Gelderse provinciegrens. Zelfs Ridouan Taghi en zijn zus bezochten beiden in de vroege jaren negentig het Lek en Linge-college in het Gelderse Culemborg, waar ze met de bus naartoe reden.

Naast Delano en Jaouad W. komen ook twee verdachten van de aan Taghi toe geschreven moordaanslag op spyshopeigenaar Ronald Bakker in 2015 uit Tiel.

Zijn Delano G. En Kamil P. de enige verdachten?

De politie heeft tot nu toe enkel deze twee mannen opgepakt. Maar in de regel kent iedere liquidatie twee groepen verdachten: de schutters, en de spotters. De ene groep voert de liquidatie uit, de tweede groep doet het voorbereidende werk. Bij de twee moorden die door het Openbaar Ministeriein de media aan de zaak van Peter R. de Vries worden gelinkt - de moord op Reduan B. en die op Derk Wiersum - heeft de politie successen geboekt met het achterhalen en arresteren van de schutters.

Maar de spotters, dat is een lastig verhaal gebleken. Justitie jaagt al twee jaar tevergeefs op een aantal criminelen uit de Utrechtse regio die bij genoemde moorden als spotters in beeld zijn gekomen. Een van hen zou van Turkse afkomst zijn, en zou in 2018 zijn aangehouden bij de zus van Ridouan Taghi in de auto.

