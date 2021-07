Dood van 14-jarige Sven na ongeluk met buggy zorgt voor geschokte reacties

De middelbare school De Meerwaarde in Barneveld is geschokt door de dood van de 14-jarige Sven. Hij kwam afgelopen vrijdag in Lunteren om bij een noodlottig ongeval met een buggy.

Ondanks dat de zomervakantie net was begonnen is de groep van Sven, samen met ouders en verzorgers, vanochtend bij elkaar gekomen op zijn school. Ook slachtofferhulp was daarbij aanwezig. "We zijn verslagen", zegt de voorzitter van het College van Bestuur, Bert Brand. "Net als de leerlingen zijn ook de docenten aangeslagen. Er heerst stilte en verdriet."

Vorige week donderdag was Sven voor het laatst op school in Barneveld. Daar kreeg hij nog een handdruk mee van de mentor en werd hem een fijne vakantie gewenst. Vrijdagavond werd de school ingelicht over het noodlottige ongeluk.

Condoleanceregister geopend op school

De Barneveldse school heeft op haar website een condoleanceregister geopend. Daarbij laat de school ook weten dat zij meeleven met de ouders, broer, vrienden en andere familieleden van Sven. "Wij bidden hen Gods troostende nabijheid toe."

Politie doet onderzoek

Sven kwam om bij een ongeluk op de Renswoudsestraat in Lunteren. Daar kwam de buggy, een soort gemotoriseerde skelter, in botsing met een busje. De politie laat weten dat er op dit moment altijd nog wordt onderzocht hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. "Zo'n onderzoek kan best lang duren. Soms dagen, maar soms ook weken of maanden", meldt een politiewoordvoerder.

Ook is volgens de politie nog niet duidelijk of deze buggy wel de weg op had gemogen. "Er zitten verschillen in typen buggy's. Sommigen mogen wel op de weg, sommigen alleen op eigen terrein. Vanzelfsprekend nemen we dat ook mee in het onderzoek."

