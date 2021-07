Vierdaagsecamping staat grotendeels leeg: 'Eigenlijk bestaat dat niet'

Normaal gesproken is de camping afgeladen vol in de Vierdaagseweek. Zelfs vorig jaar, toen de Vierdaagse ook al niet doorging. "Toen liepen er nog veel mensen een alternatieve Vierdaagse en hadden veel mensen al heel vroeg geboekt en werd de Vierdaagse ook pas laat afgezegd", verklaart camping-eigenaar Maria Faassen.

"Deze week lege plekken, dat bestaat eigenlijk niet. Maar we kunnen nu wel mensen wat bieden die nu nog op zoek zijn naar een camping. Normaal boeken ze voor deze week al een jaar van tevoren."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zoals Ron Kooij uit Schagen, die het maar een vreemde ervaring vindt. "Dit is eigenlijk helemaal niks. De echte Vierdaagse wandelaars zijn er niet, het terrein is nagenoeg leeg en dat ziet er gek uit. Het is wel terecht dat er geen Vierdaagse is. Wij gaan wel een alternatieve route wandelen, toch een beetje in ere van de Vierdaagse. Toch genieten van deze prachtige omgeving."

Op het tandvlees

Kooij had de Vierdaagse dit jaar mogelijk niet eens kunnen lopen. "Ik heb in februari helaas bezoek gehad van het virus. Ik ben nog steeds herstellende, dat heeft een enorme impact gehad. Ik had het misschien gehaald op mijn tandvlees, maar ik denk eigenlijk niet dat ik het had gered. Maar volgend jaar willen we weer gewoon hier over de wegen wandelen."

Maria Faassen kan ook niet wachten tot alles weer normaal wordt. "We hebben sommige mensen nu al twee jaar niet meer gezien. We hopen dat we ze volgend jaar letterlijk weer mogen omarmen. We gaan er een extra mooi feest van maken, we hangen dan alle vlaggen uit."