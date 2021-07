'Uitgescholden' pakketbezorger die Sebastiaan doodreed voor rechter: "Ik was in shock"

Pakketbezorger Tarik O. was naar eigen zeggen 'in shock' nadat hij vorig jaar in de 42-jarige Sebastiaan uit Wijchen had doodgereden. Het slachtoffer en O. hadden een heftige woordenwisseling gehad over de rijstijl van de pakketbezorger. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtszaal.

Het slachtoffer uit Wijchen meende dat de 19-jarige O. uit Woerden veel te hard reed in de woonwijk en sprak hem daarop aan. Volgens O. werd hij daarbij een 'kut-Marokkaan' en "kanker-Marokkaan' genoemd.

Over slachtoffer heen gereden

De bezorger bleef aanvankelijk rustig bij de confrontatie, verklaarden ook getuigen. Hij kreeg een duw en stapte daarop in het busje. Hij gaf gas toen het slachtoffer voor de auto stond om een foto van het kenteken te maken. De man belandde op de motorkap en vervolgens onder de bestelbus. O. zou daarna achteruit nogmaals over het slachtoffer zijn heengereden. De man overleed ter plaatse, voor de ogen van zijn echtgenote.

Aanhouding door politie

De pakketbezorger ging er na het voorval vandoor. Toen de politie hem tot stoppen maande, ging hij er rennend vandoor. Agenten konden hem snel aanhouden. "Ik was in shock, ik had geen idee wat me was overkomen", zegt hij daar maandag over in de rechtbank in Utrecht.

Eerder wilde O. niet verklaren, maar maandag besloot hij openheid van zaken te geven. "Ik was boos en bang. Ik had dit zeker kunnen voorkomen", vertelde hij de rechter. "Ik had meneer moeten negeren, of eerst achteruit moeten rijden."

Eerder betuigde O. zijn spijt al wel tijdens een tussentijdse zitting. "Ik vind het heel erg wat er is gebeurd, heel ernstig", zei verdachte Tarik O. "Ik ben constant met mijn gedachten bij de familie van het slachtoffer", zei hij destijds.

