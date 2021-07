'Hartverwarmend' initiatief overladen met spullen voor Limburg

Met een bericht op Facebook vroeg Kok mensen om kleding en andere noodzakelijke spullen te doneren. Nu is er in korte tijd een aanhanger vol goederen bezorgd in Twello.

Huis vol gedoneerde spullen

In haar woonkamer staan de dozen en zakken opgestapeld. De keuken is deels geblokkeerd en in de hal staat het ook vol met dozen en zakken vol kleding en andere spullen. "Na het zien van de beelden van de overstromingen dacht ik, ik ga wat doen" legt Kok uit.

Kok heeft zelf een lastige periode gehad na haar scheiding. "Ik weet hoe het is om even niks te hebben in het leven." Daarom leeft ze ontzettend mee met de Limburgers die door het hoogwater getroffen zijn. De spullen blijven komen en Kok is vastbesloten na vandaag eind deze maand nog een ritje te maken naar Limburg.

Ook spullen doneren? Dat kan. Spullen brengen is mogelijk op de Bonenakker 31 in Twello.