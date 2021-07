Gaat Martien voor de vijftigste keer de Vierdaagse lopen?

Dat hij er 49 uitgelopen mag al een wonder heten. In september 2003 is Martien getroffen door een hartinfarct. "Gelukkig was dat in september, daardoor had ik nog bijna een jaar om te trainen voor de Vierdaagse. " Hij is door het oog van de naald gekropen, een paar jaar later volgt een bypass operatie.

Of hij de 50ste gaat halen gaat erom spannen, want zijn gezondheid gaat er niet op vooruit. Zeker niet nu hij corona heeft gehad.

Bekijk de ontmoeting van Harm met Martien hier: