Zomer in Gelderland viert heel augustus de zomer

Zomer in Gelderland trekt er weer op uit in augustus! Vier weken lang gaan presentatoren Frank Oosterwegel en Lisanne Halleriet de provincie in om een heleboel leuke dorpen en buurtschappen te bezoeken op de kaart te zetten. Met de grote vraag: wat is de mooiste plaats van Gelderland? Die titel is nu nog in handen van Appel-Driedorp. Zij wonnen in 2019.

Presentatoren Frank Oosterwegel en Lisanne Halleriet trekken van 4 tot en met 27 augustus door Gelderland. In elke plaats die zij bezoeken, strijdt een team van 10 mensen om geld te verdienen voor een goed doel dat het team zelf heeft gekozen. De Zomer in Gelderland-karavaan stopt dit seizoen op de volgende plekken:

4 aug Geerstraat

5 aug Mariënvelde

6 aug Drempt

10 aug Randwijk

11 aug Krachtighuizen

12 aug Hall

13 aug Silvolde

17 aug Hellouw

18 aug Holterhoek

19 aug IJzerlo

20 aug Voor-Beltrum

24 aug Loil

25 aug Exel

26 aug Niftrik

27 aug Kerkwijk

Wil je jouw team aanmoedigen? Kijk dan samen met vrienden, familie en buren iedere avond om 18.20 uur mee naar de uitzending van Zomer in Gelderland op TV Gelderland.

Zomer in Gelderland bij je thuis

Ieder dorp of buurtschap staat gedurende een hele dag in de schijnwerpers. Zo is er overdag ook een radioverslaggever en doen we op de verschillende social media kanalen verslag vanuit de plaatsen waar we komen. Zomer in Gelderland heeft een eigen Facebookpagina waar alles te volgen is. Om 18.20 uur sluiten we de dag af met een live-uitzending op TV Gelderland, waarin onder meer het opgehaalde geldbedrag en de tussenstand in de strijd om de titel ‘Mooiste plaats van Gelderland’ worden onthuld.

Nieuw presentatieduo

Dit jaar wordt Zomer in Gelderland gepresenteerd door het nieuwe duo Frank Oosterwegel en Lisanne Halleriet. Zij laten op 2 en 3 augustus zien hoe ze zich voorbereid hebben op hun toer door Gelderland en onthullen dan ook de nieuwe programmaonderdelen van dit jaar. Op maandag 9, 16 en 23 augustus blikken we even terug op de week ervoor.

Zomer in Gelderland is van 2 tot en met 27 augustus iedere avond om 18.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna elk uur herhaald). Uitzending gemist? Geen paniek. Het gehele programma is terug te kijken via Uitzending Gemist of op ons YouTube-kanaal.