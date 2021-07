De Liemerse vlag is gekozen: hij is rood en wappert al

Sanne Smits uit Groessen staat te glunderen op de dijk in Oud Zevenaar. Het is haar vlag die zojuist de lucht is ingegaan en nu voorzichtig wappert over de Liemers. Haar rode vlag kreeg van de inwoners 37 procent van de stemmen, de meeste van alle ontwerpen.

"Ik ben heel benieuwd hoe de vlag ontvangen wordt", zegt ze. Lang heeft ze niet eens hoeven nadenken over het ontwerp. Het was eigenlijk zo gepiept. "Het rood staat voor heel veel. Onder meer voor passie, vriendschap en familiebanden, de Y-vorm voor de Oude IJssel en de Rijn."

Het Liemerse gevoel

De vlag is een initiatief van de Liemerse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar die samen de Liemerse Ambassade hebben opgericht. Het samenwerkingsverband moet de regio versterken op allerlei gebieden. Het moet aantrekkelijker worden om te wonen, te werken en te recreëren. Een eigen vlag is bedoeld om verbindingen te leggen in de regio en het Liemerse gevoel aan te wakkeren.

Gemma Tiedink -bestuurslid van de Liemerse Ambassade en wethouder in Duiven- is blij met de nieuwe vlag. "Ja, hij is prachtig. Het rood past ook goed bij de Liemers." De vlag zal vandaag ook nog worden gehesen bij de gemeentehuizen van Westervoort, Duiven en Zevenaar.