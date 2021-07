Meerkampster Anouk Vetter gokt op top 8 bij de Spelen

"Ja, dat ging echt heel goed", zegt Vetter over haar vorderingen. "Mijn laatste was in Doha, maar daar ben ik niet gefinisht. Het voelde wel een beetje onwennig, maar het ging heel lekker en ik heb de kwalificatienorm ook gehaald. Dat was heel fijn."

"Misschien zit er in Tokio nog meer in qua punten. De omstandigheden zijn anders, natuurlijk. Maar ik hoop dat elk onderdeel iets beter gaat. Meestrijden in de top acht, dat lijkt me heel erg vet. Ik moet me vooral focussen op mezelf."

Plezier

Vetter zat na het WK in Doha eind 2019 even in de put. Maar nu heeft ze weer plezier in haar sport. "Ja, dat is essentieel. Dat was bij mij een tijdje weg. Dan kun je wel heel erg in vorm zijn, maar dan komen de prestaties echt niet. Nu is er een goede balans, dat ik het weer leuk vind en dat ik fit ben en dat dat goed samenvalt."

Anouk Vetter klaar voor de horden Foto: Omroep Gelderland

Spelen

"Ik ben al lang blij dat de Spelen doorgaan. Dus aan de beperkingen qua corona ga ik me niet storen, dat hoort er nou eenmaal bij. Heel fijn dat het eindelijk zover is. Voor mij was het niet eens zo erg dat ze een jaar zijn opgeschoven."