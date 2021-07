Dafne Schippers gaat niet als favoriet naar Olympische Spelen

Een rugblessure heeft de sprintster uit Oosterbeek flink teruggeworpen. Maar ze is weer op de weg terug. "De druk ligt voor mijzelf nog steeds zo hoog. Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ik wil stappen maken om te kijken of ik nog sneller kan, maar er moet nog wel wat gebeuren. Het is nu zoals het is. Het is twee jaar geleden dat ik aan een groot toernooi mee heb gedaan."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De corona-beperkingen maken alles wel anders. "Ja, we worden elke dag getest. We mogen niet naar buiten, er zitten veel strenge regels aan. Ik ben niet iemand om continu naar vier muren te kijken. Ik ben niet iemand die de hele dag stil zit, ik ben een heel actief persoon, ook in het dagelijks leven. Ik wil af en toen naar buiten en even met je hoofd eruit."

Schippers won al veel titels, maar stelt zich geen concreet doel. "Ik wil zo hard mogelijk lopen", lacht ze.