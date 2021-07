Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn droomt van een Olympische medaille

Ze loopt samen met onder meer Dafne Schippers de 4x100 meter in Tokio. "We zijn echt wel finalewaardig. We horen echt bij de topteams daar. Ik droom van een medaille, maar je moet je eerst focussen op de dingen waar je goed in bent. Door te denken aan een medaille, daarmee kom je er niet. Je moet gewoon de race goed uitvoeren en als daar dan een medaille bij zit, dat is wel een droom, ja."

De atlete heeft er echt zin in. "Ik vind het spannend, maar vooral ook leuk dat het nu dichterbij komt. Het is heel bijzonder. De laatste keer was Doha, al bijna twee jaar geleden. De coronaregels zijn wel nodig als je zoveel mensen bij elkaar brengt uit de hele wereld, dat moet dan maar."

"Het gaat echt goed met het team, de meiden komen individueel allemaal op snelheid. De afstemming bij ons is goed, daar trainen we ook heel veel voor. Ter plekke kijken we nog naar de omstandigheden. Bij de estafette is ieder detail belangrijk. Als er bij een ander team iets misgaat, liggen daar ook weer kansen voor ons."