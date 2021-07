Dagbestedingen op de Veluwe dreigen te verdwijnen

Nu kunnen de kunstenaars nog zorgeloos werken in de keramiekwerkplaats, de fotografiestudio of het schilder- en beeldhouwatelier. Maar als er niet snel meer geld bij komt, is het einde oefening voor Galerie Leonardo Da Vinci.

Toevluchtsoord

"Ik zou het vreselijk vinden als deze plek verdwijnt", zegt Mariëlle Prins. Ze is 61 jaar en maakt gebruik van de galerie. Ze heeft PTTS en kan dus niet zo maar overal haar kunst beoefenen. "Het is voor mij een toevluchtsoord. Ik ben wat langzamer dan andere mensen en kan af en toe even pauze houden. Daar kijkt niemand gek van op. Ik kan af en toe even weg als het lawaai te veel wordt. Dat kan op heel veel plekken in de normale wereld niet."

Ook Sandra Karssen heeft het nieuws over een mogelijke sluiting met afgrijzen vernomen: "Dan word ik echt somber. Wat gaat er met mij gebeuren? Ik zou dit echt verschrikkelijk missen", zegt ze.

Verzanden

De kunstenaars raken niet alleen een plek kwijt voor hun kunstzinnigheid, maar ook het ritme in hun leven. En dat kan grote gevolgen hebben zegt begeleider Igor Pietrowitsch: "Het is een hele kwetsbare doelgroep. Als je die loslaat en dat ze hier niet meer mogen komen, dan zie je vaak dat ze verzanden. Het leidt tot sociale eenzaamheid of middelen gebruiken of in ieder geval niet meer deelnemen aan de arbeidsparticipatie."

De zorg bij Galerie Leonardo Da Vinci wordt ingekocht door zeven gemeenten samen: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Maar dat moet tegen steeds lagere prijzen, want bezuinigingen zijn nodig. "Er zijn meerdere dagbestedingsplekken die in dezelfde positie zitten", stelt Pietrowitsch. "Het is nu zaak dat het ook in de politiek duidelijk wordt dat dit niet zo maar gaat."

Reddingsboei

De kunstenaars hopen dat er ergens nog een reddingsboei wordt toegeworpen voor de verschillende dagbestedingen. Anders zijn de gevolgen desastreus. "Ik zou echt in huis opgesloten zitten als deze plek wegvalt", zegt Mariëlle Prins. Sandra Karssen vult aan: "We willen gewoon hier echt met z'n allen blijven. We zijn gewoon één grote familie. Je bouwt een band met elkaar op en dat is heel fijn."

