Schipper laat publiek op de wal schrikken: 'Ik had nog 30 centimeter over'

"Ik was de kapitein op dat moment. Dus ik heb half Gelderland de adem in laten houden", zegt Jan van de Wijgaart uit Dordrecht. Door een vriend is hij gewezen op de video van zijn stuurmanskunsten die Omroep Gelderland deelde op Instagram. De video is gemaakt door Gerard Janssen, die het tafereel filmde vanaf de dijk. Volgens Gerard stonden er verschillende mensen stil, om te zien of het schip zonder schade onder de brug door zou komen.

"Vanaf de wal ziet het er anders uit, maar vanuit de stuurhut kan ik over de containers heen kijken. Ik had nog 30 centimeter over, daar word ik niet zenuwachtig van", vertelt schipper Jan. Hij legt uit hoe hij berekent of hij onder een niet beweegbare brug heen kan.

Het artikel gaat verder onder de video.

'Dit is niet spannend'

"Ik kan de actuele waterstanden opvragen. In een Excelsheet heb ik de hoogte van de bruggen staan. De hoogte van het schip en de containers is een vast gegeven. En dan is het een kwestie van brughoogte - waterstand. En dat weet ik of ik er onderdoor kan."

Om geen risico te nemen, voer Van de Wijgaart langzaam onder de Prins Willem-Alexanderbrug tussen Beneden-Leeuwen en Echteld door. "Er kan een ander schip passeren en dan krijg je schommelingen." Spannend vond kapitein Jan het niet. "Ik zat gewoon met mijn collega te babbelen."

Zondagavond lag de schipper bij Emmerich, omdat de volgende brug richting Duitsland te laag is om onder door te varen. "Dat wisten we. We verwachten dat het water maandagmiddag voldoende is gezakt om onder die brug door te varen."

Drijvende rotzooi is gevaarlijker

Het gevaarlijkste aan het hoogwater zijn volgens Jan de grote boomstammen, maar ook spullen als koelkasten en kliko's die hij in het water ziet drijven. "Ik heb vandaag wel zes keer moeten stoppen, omdat er hout in de schroef zat. Dan gaat het schip helemaal schudden en vliegt de koffie uit mijn kopje." Eén van de twee motoren stoppen en de andere kant op laten draaien, zorgt er volgens de kapitein meestal voor dat het hout uit de schroef spoelt en het schip rustig verder kan varen.

"We hebben een paar nachten niet gevaren, omdat je in het donker niet kunt zien wat er allemaal in het water drijft. Nu gaat het wel weer goed."