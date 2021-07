Hoogwater geen gevaar voor konikspaarden uiterwaarden Weurt

Wandelaars die nu zelfs de politie bellen, slaan dus onterecht alarm over het welzijn van de paarden, De zogeheten Koniks zijn wel wat gewend en de waterstand in onze provincie is gewoonweg niet gevaarlijk hoog.

Marc Buchner is van Free Nature. Deze stichting is beheerder van het terrein "Het water kan nog 50 centimeter stijgen zonder dat het gevaarlijk wordt. De paarden kunnen nu nog gewoon door het water lopen. Wat je ziet is dat zij op zoek gaan naar een lekker stukje sappig gras. Er zijn nog genoeg droge stukken land over."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Gerustgesteld

En dat is een hele geruststelling Voor Fieke Hoes en haar vriendin Miranda. Ze hebben zich uren lang zich zorgen gemaakt over het welzijn van de dieren. Miranda heeft zelfs de dierenambulance en de politie gebeld. Fieke wilde op een gegeven moment echt ingrijpen. "Ik wilde zelfs al een hek naar een droger stuk land forceren en open zetten. Voor mijn gevoel staan de paarden op een een klein stukje droge grond" Maar Marc stelt de vrouwen gerust. "Er zijn nog een paar terpen waar de dieren naar toe zouden kunnen. Maar ze zijn nu niet in gevaar."

Calamiteitennummer

Marc is best blij met de bezorgdheid van voorbijgangers en buurtbewoners. Zelf maakt hij nu drie keer per dag een rondje langs de uiterwaarden om te checken hoe het met de dieren gaat. "Maar als mensen iets zien wat voor zorgelijke situaties kan zorgen kunnen ze bellen met ons calamiteitennummer: 06-29015731."