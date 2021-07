Reeën zoeken zwemmend in de uiterwaarden van de Waal het droge op

We waren aan het wandelen op landgoed Neerijen, vertelt Marian uit Nieuwegein. De aflevering van Buitengewoon vorige week over het landschap van de Rijswaard had haar nieuwsgierig gemaakt.

"We kwamen net het bos uit en liepen de Waalbandijk op, waar twee vrijwilligers van Geldersch Landschap en Kasteelen bezig waren om het pad met linten af te sluiten. De zomerdijk was net overstroomd en we zagen de reeën ons tegemoet zwemmen", vertelt Marian.

Wild rust gunnen

"We zagen ook dat sommige reeën bij het zien van de mensen op de dijk terug zwommen naar waar ze vandaan kwamen. Ik heb snel foto's gemaakt en we zijn terug het bos in gegaan, om het wild rust te gunnen."

Verschillende natuurorganisaties waarschuwen om nu niet de uiterwaarden op te zoeken, zodat dieren als ree, haas, das en konijn, maar ook de allerkleinsten zoals muizen en mollen rustig een droog plekje kunnen zoeken.

