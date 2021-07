Kijken! Bijzondere plaatjes van hoogwater in overvloed

Zie ook: ons liveblog over hoogwater

Het waterpeil bij Lobith is zondag al weer iets aan het dalen. Van een hoogste stand van 14,08 meter boven NAP zakte het water in de loop van de dag naar 14,03 meter boven NAP. Ter vergelijking: dat is nog steeds twee meter lager dan de stand die in februari 1995 voor grote problemen zorgde in vooral het Rivierengebied. De stand van 14,08 meter is trouwens wél de hoogte stand die ooit in de zomer is gemeten.

Het water, de volgelopen uiterwaarden en de overstroomde kades laten zich vooral van bovenaf goed bekijken. En dus werden de drones links en rechts de lucht in gestuurd. Bekijk hieronder de beelden.