Waterschap helpt boeren Dodewaard niet met actie tegen hoogwater

"Als het water hier net zo hoog stond als in Limburg, dan deden we dit niet. Dan gingen we helpen om omwonenden te redden", aldus Mark Waasdorp, een van de boeren die al een aantal dagen en nachten met collega's en vrijwilligers in de weer is. "Maar toen we zagen dat we een kans maakten om ons gewas te beschermen tegen het water en daarbij niemand tot last zijn, hebben we de gok genomen."

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder

Planken en zandzakken

Langs 3,5 kilometer waterkant worden enorme zandzakken en houten schotten geplaatst, zoals het nu lijkt met succes. De polder is een overloopgebied dat normaal gesproken alleen in de winter volloopt. Het is voor het eerst dat het gebied in juli volloopt.

Geen duidelijkheid

De boeren hebben voor hun actie contact gezocht met het waterschap en met Rijkswaterstaat, maar kregen geen duidelijkheid en besloten er toen voor te gaan. "Eigenlijk zouden het waterschap de schade aan de gewassen moeten vergoeden, maar die afspraken hebben we niet," legt Waasdorp uit. "En dus vonden we het risico om niks te doen te groot, zeker als je straks ziet dat we het wel hadden kunnen redden. Mocht het ons niet lukken, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd."

'We laten het gaan'

Het Waterschap Rivierenland laat weten dat de boeren in Dodewaard geen toestemming hebben om de polder tegen het hoogwater te beschermen. Het gaat om een eigen actie. Het waterschap zal de boeren hier ook niet helpen, zegt een woordvoerder. ''Maar zolang het elders geen schade oplevert doen we er niets aan en laten we het gaan.''

Zie ook: Boeren plaatsen planken en zandzakken in de uiterwaarden om oogst te redden