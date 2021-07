Boodschappen doen of tanken in Duitsland? Deze regels gelden daar nu

Even tanken over de grens is geen probleem, maar reizen wordt per zondag 18 juli weer strenger. Foto: ANP

Nederland is voor Duitsland met ingang van vandaag weer een risicogebied als het om corona gaat. Dat betekent dat reizen naar onze oosterburen weer enige voorbereiding vergt, behalve voor tanken, doorreis of een kort bezoekje.

Wie de afgelopen 10 dagen alleen in Nederland is geweest moet zich vóór vertrek registreren. Wie daarbij een negatief testresultaat, vaccinatiebewijs of herstelbewijs uploadt, hoeft niet in quarantaine. Reizigers die per vliegtuig Duitsland binnenkomen moeten die bewijzen vóór vertrek kunnen laten zien.

Wie zich in Duitsland laat testen (PCR-test of een antigeen sneltest), gaat in dat land in quarantaine vóór het testen en tót ontvangst van het negatieve testresultaat.

Terugreis, tanken, doorreis en boodschappen in Duitsland

Deze regels gelden voor iedereen vanaf 6 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen op doorreis en personen die maximaal 24 uur in Duitsland blijven.

Bij de terugreis hoeven Nederlanders geen bewijzen te laten zien en niet in quarantaine. Meer informatie voor specifiekere situaties staat op het algemene reisadvies voor Duitsland en het speciale reisadvies aangaande corona voor Duitsland.