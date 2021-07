NEC-spits Romeny aast op revanche na verloren jaar

De 21-jarige aanvaller keerde terug in Nijmegen na een mislukte verhuurperiode bij Willem II. "In het begin ging het lekker, maar toen kreeg ik corona. En in de winterstop werd de trainer ontslagen. Dus was allemaal niet lekker natuurlijk. Daarom wil ik nu laten zien wat ik kan. Daar wordt het wel tijd voor."

Romeny weet dat de concurrentie pittig zal worden voor de spitspositie. "Een eredivisieploeg als NEC haalt sowieso een spits. Dat is normaal. Maar ik moet vooral focussen op mezelf en vertrouwen hebben. Het zit in mij om mezelf te laten zien."

In de oefenwedstrijd tegen RKC scoorde Romeny in ieder geval wel. "Ja, scoren is voor een spits het belangrijkste wat er is. Lekker om op het scorebord te staan. Het is een oefenwedstrijd, maar dit is wel een eredivisieploeg. Dus we kunnen ons echt wel serieus meten en dan is 3-0 een lekkere uitslag."

Ole Romeny scoorde in het oefenduel tegen RKC Foto: Omroep Gelderland

"In het begin hadden we het wel lastig, maar we hadden het op zich wel goed staan. We kwamen er al een paar keer goed uit en op een gegeven moment waren wij de betere ploeg. En toen kwamen de goals ook."