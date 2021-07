Hand van Robbemond al zichtbaar bij De Graafschap

De hand van trainer Reinier Robbemond is al duidelijk zichtbaar. "Ik ben tot nu toe tevreden over wat we laten zien. Dit is waar we de afgelopen weken iedere dag volop op aan het trainen zijn. De jongens raken zelf ook enthousiast en dat is wat wij als staf ook willen. Dat ze zelf genieten en dat doen wij als staf ook van het spel. De eerste twee wedstrijden waren tegen amateurs, maar nu laten we het ook zien tegen de profs van Dordrecht."

Juichende spelers van De Graafschap Foto: Omroep Gelderland

Ook jonge talenten pikken aan bij de speelwijze van De Graafschap. "Die jongens trainen de hele voorbereiding al mee. Ze doen dezelfde dingen op de trainingen en hebben in de andere wedstrijden ook al veel minuten gemaakt. Natuurlijk is er een fase waar het even wat moeilijker gaat, maar daarna pakken ze het weer op. Dan zie je dat ze wel een goed niveau halen. We waren de hele wedstrijd dominant, maar je ziet ook hoeveel kansen we creëren en hoeveel diepte er in het spel zit."

"Het is leuk om terug te zijn bij deze club. Ik kom veel mensen tegen van de tijd daarvoor. Het is een vertrouwd gevoel, dus dat is altijd prettig werken."