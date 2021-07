Johnatan Opoku gelooft in directe promotie De Graafschap

"Er zijn heel veel goeie clubs en het gaat zeker niet makkelijk worden. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in dat we bij de top twee zullen zitten en dit keer wel aan het langste eind gaan trekken", zegt de aanvaller uit Zutphen heel stellig.

Vorig seizoen miste De Graafschap een zeker lijkende promotie op de valreep. "Ja, daar ben je natuurlijk flink zuur van. We moeten nu een beter seizoen draaien. Ikzelf ook, maar wij als club ook. We zijn nu in de voorbereiding heel stabiel."

Want in het oefenduel tegen Dordrecht overtuigde De Graafschap. "We kregen maar één schot op doel tegen. Het stond wel aardig. We creëerden zelf veel kansen. De tactiek die we nu spelen, is onderdeel van de trainingen. En het is mooi als je daar al stukjes van terugziet in de wedstrijden."

Johnatan Opoku Foto: Omroep Gelderland