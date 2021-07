Pakketbezorger Tarik O. voor rechter om doodrijden Sebastiaan in Wijchen

De officier van justitie verwoordde tijdens een eerdere zitting eind februari in Utrecht uitgebreid wat er op 24 november 2020 in Wijchen gebeurde. De zaak dient voor de rechtbank in Utrecht omdat een familielid van verdachte Tarik O. werkt bij de Gelderse rechtbank en justitie elke schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder:

Vaker hard gereden

De 42-jarige Sebastiaan liet op die bewuste avond met zijn vrouw de hond uit in de Wijchense wijk De Ververt. "Het slachtoffer heeft de verdachte aangesproken op zijn rijgedrag", aldus de officier van justitie in februari. "Er werd wel vaker hard gereden in de straat door pakketbezorgers, en dat leidde uiteindelijk tot een woordenwisseling. Het slachtoffer wilde een foto maken van het kenteken en stond daarom aan de voorkant van het bestelbusje."

De in Woerden woonachtige Tarik O. is daarop volgens het OM opzettelijk ingereden op het slachtoffer. Sebastiaan komt op de motorkap terecht en wordt een heel stuk meegesleurd. En uiteindelijk komt hij onder de auto terecht en wordt hij overreden. Daarop zou de man uit Woerden zijn bestelwagen in de achteruit hebben gezet en nogmaals over het slachtoffer heen gereden zijn. En vervolgens is de verdachte weggereden. Sebastiaan overleed ter plaatste voor de ogen van zijn vrouw.

Doodslag

Het OM gaat uit van doodslag. "Het slachtoffer is opzettelijk om het leven gebracht en de bestelbus was het moordwapen", aldus de officier van justitie. De dood van de vader van twee kinderen leidde tot een golf van afschuw en verontwaardiging, in Wijchen en ver daarbuiten. In Wijchen liepen tientallen mensen mee in een stille tocht en werd bij een inzamelingsactie voor de nabestaanden ruim 50.000 euro opgehaald.

De officier van justitie zei daar in februari over: "Het is een zaak die zoveel emoties heeft los gemaakt omdat dit iets is wat ons allemaal had kunnen overkomen. Het is ongekend schokkend en ook verdrietig dat iemand die de verkeersveiligheid wilde aankaarten op zo'n vreselijke manier om het leven is gekomen."

In de afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de geestesgesteldheid van Tarik O. Omdat hij weliswaar volwassen maar nog erg jong is, wordt overwogen om O. onder het jeugdstrafrecht te berechten. In april betuigde O. in een korte verklaring spijt over wat hij heeft aangericht.

De advocaat van O. gaf eerder aan acht getuigen te willen horen over wat zij precies gezien hebben van het fatale voorval in Wijchen.

