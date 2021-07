Jongens duiken in Rijn bij Arnhem, politie plukt ze eruit

De hulpdiensten kwamen af op een melding over zwemmers in de Rijn. Foto: Persbureau Heitink

Politie en brandweer werden ingeschakeld na een melding over zwemmers in de Rijn bij de Oude Haven in Arnhem. De politie trof inderdaad twee zwemmende jongens aan, plus een derde jongen die nog op het droge stond.

Onduidelijk is of de jongens uit het water zijn gehaald of zelf naar de kant zwommen. Zwemmen in de rivieren is deze dagen enorm riskant door het hoge water en de sterke stroming.