Brand in oude sigarettenfabriek in Zevenaar

In een oude sigarettenfabriek in Zevenaar is zaterdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brandweer wilde de leegstaande hal aanvankelijk gecontroleerd laten uitbranden, maar besloot even later toch om het vuur actief te bestrijden.

De brand werd rond 16.20 uur ontdekt in het dak van de grote loods. Daar zat tot jaren geleden een vestiging van British American Tobacco (BAT), een grote producent van tabak en sigaretten.

De brandweer koos er aanvankelijk voor de lege loods te laten uitbranden, maar bedacht zich later. "We zijn er niet voor om aan de zijlijn toe te kijken", aldus een woordvoerder. "Daarom gaan we de boel toch blussen, en daar zijn we vermoedelijk nog wel even mee bezig." Van overlast door rook is vooralsnog geen sprake.

Het vuur is vermoedelijk aangestoken. In de hal was al vaker sprake van brand. Volgens een fotocorrespondent bood de hal eerder ook onderdak aan zwervers.