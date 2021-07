Boeren plaatsen planken en zandzakken in de uiterwaarden om oogst te redden

Zes boeren en een loonwerkbedrijf zijn sinds donderdagochtend in touw om te voorkomen dat hun mais, aardappelen en bieten in de uiterwaarden onder water komen te staan. Al een paar dagen zijn ze dag en nacht aan het werk. Een trekker pompt 24 uur per dag het water terug de Waal in.

"Als het water de uiterwaarden in stroomt, heb je het al gauw over een geschatte waarde van 700.00 euro die je kwijt bent", vertelt Jarrik Waasdorp uit IJzendoorn. Het gaat volgens hem om een gebied van 400 hectare tussen Ochten en Dodewaard.

Duizend grote zakken zijn gevuld met zand en worden met trekkers en kranen in de uiterwaarden geplaatst. "Er is nu een aannemersbedrijf dat duizend meter planken heeft gebracht en er komt nog eens duizend meter aan. De planken worden gebruikt als schotten met daarachter kleine zandzakken, om het wassende water tegen te houden.

Twee trekkers zijn continu bezig om het water binnendijks uit de mais te houden. Het water wordt weer terug de Waal in gepompt.

Water komt al tegen de zandzakken aan

Zijn de uiterwaarden niet juist bedoeld om het overtollige rivierwater op te vangen? "Daar zijn de uiterwaarden wel voor", beaamt Jarrik, "maar dat is in de winter. Niet in het hoogseizoen in juli als onze gewassen nog niet geoogst zijn."

Inmiddels komt deze zaterdagmiddag op sommige plekken het water al tegen de zandzakken. "We lopen de plekken na waar het water doorheen wil sijpelen en versterken de zandzakken daar", aldus Jarrik.

Zandzakken in de uiterwaarden

Hier en daar staat het water ook al tegen de Waalbandijk aan, maar de boeren zijn niet bang dat het water over de dijk komt.

Het is voor Jarrik voor het eerst dat hij meemaakt dat er zandzakken in de uiterwaarden gezet worden. "In 2016 hebben we ook water uit de uiterwaarden gepompt, maar het is voor het eerst dat er zandzakken en planken gezet worden."