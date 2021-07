Buurt baalt van 'voorbeeld' azc Harderwijk: 'Onze mannen pikken het straks niet meer'

Het asielzoekerscentrum in Harderwijk blijft in afgeslankte vorm: van 800 asielzoekers nu wordt het afgebouwd naar 500. "De ideale grootte van het azc is in de beleving van onze gemeenteraad 500", zegt burgemeester Harm-Jan van Schaik. "Dus moeten andere gemeenten ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dat doen ze niet genoeg."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Daadkrachtig en betrokken'

Meerdere betrokkenen prijzen Van Schaik om zijn daadkrachtige aanpak van de overlast die sommige asielzoekers een paar jaar geleden veroorzaakten. "Niet elke gemeente heeft het gevoel echt verantwoordelijk en betrokken te zijn bij een azc", zegt Thami Zabda, locatiemanager van het azc. "Van Schaik wel, die is heel betrokken."

Hij zorgde ervoor dat er actie ondernomen werd toen de overlast de buurt te veel werd. De overlast werd minder, maar inmiddels klagen diezelfde bewoners weer steen en been. "We balen dat het azc nog eens vijf jaar blijft, want er is elke dag wel een incident", zegt Lasèh Gielich die in de straat naast het azc woont. Zijn buurvrouw van een paar huizen verderop vult aan: "Ze gaan lopend door onze straat richting station en komen met een fiets op de schouder die nog op slot zit terug. We vinden het belachelijk dat de leiding van het azc daar niets aan doet."

We zijn klaar met plassende mannen

Hoewel er ook omwonenden zijn die totaal geen moeite hebben met het gedrag van de asielzoekers, zijn er meerdere die er de buik vol van hebben. Mevrouw van Deenen bijvoorbeeld: "Er zijn een paar keer steekincidenten geweest, er zijn al meerdere fietsen gejat bij mij uit de tuin en mijn kinderen worden door de asielzoekers weggestuurd van het voetbalveld hier. Ik denk dat het in de buurt een keer gigantisch uit de hand gaat lopen. Dat de mannen hier er wel een keer klaar mee zijn. Ik vind het verschrikkelijk dat het azc nog vijf jaar blijft. We zien er tegenop. Het zit ons tot hier. We zijn klaar met plassende mannen in de struiken en het niet aan de kant gaan."

Toch laten de cijfers een daling van de criminaliteit zien en wordt de manier waarop dit azc de overlast aanpakte uitgerold over alle azc's in Nederland. Hoe dat zit? Lees hier een uitgebreide reportage over de unieke aanpak van de overlast in Harderwijk met reacties van asielzoekers, omwonenden, ondernemers en bestuurders.