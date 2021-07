Renovatie brug bij Nederasselt maakt door hoogwater even pas op de plaats

Een gespecialiseerde aannemer uit Ochten die de monumentale Thompsonbrug bij Nederasselt renoveert, heeft de enorme hulpconstructie die daarvoor gemaakt is, in allerijl moeten verplaatsen om de stuw in de Maas te kunnen strijken. Ook is de hele bouwplaats met materialen weggehaald zodat water vrij door de uiterwaarden kan stromen.

De stuw is gestreken door Rijkswaterstaat om het vele water in de Maas snel af te kunnen voeren. De stuw zit bevestigd aan brugbogen waar aannemer GSB net bezig was met renovatie van de 90 jaar oude brug. Daarvoor maakt GSB gebruik van een hulpconstructie. Die moest in allerijl plaats maken voor een hijskraan die nodig was voor het sluiten van de stuw.

Opschuiven in een nacht

Met de hulpconstructie, die precies om een brugboog past en per boog steeds in één nacht kan opschuiven, kunnen werkers goed bij de brugdelen die ze moeten behandelen. Ook voorkomt de constructie dat oude en schadelijke chroom-6 verfresten in de omgeving terecht komen. De specialist uit Ochten maakt vaak constructies, maar niet eerder zo'n grote.

Het bedrijf moest de steigers die binnen in de hulpconstructie staan afbreken en de hulpconstructie zelf verplaatsen. Een woordvoerder schat dat vijftig mensen daar de afgelopen dagen druk mee in de weer zijn geweest. De renovatie van de brug loopt wellicht drie weken vertraging op. Dat hangt af van het tempo waarmee de Maas na het hoogwater weer zakt.

Klus van twee jaar

De brug wordt hersteld en helemaal opnieuw geverfd. Achter stalen afdekplaten bleken klinknagels en plaatwerk flink verroest en té dun op sommige verbindingen waar veel kracht op komt. Daarom mocht vanaf juli 2020 zwaarder verkeer dan 10 ton niet meer over de brug.

De brug wordt versterkt, schoongemaakt en opnieuw geverfd, en krijgt een nieuw fietspad en wegdek. In 2022 zou het klaar moeten zijn.