Kelderman eindigt als vijfde in de Tour de France

Wilco Kelderman is als vijfde geëindigd in de Tour de France. Na de tijdrit van zaterdag wist de wielrenner uit Barneveld geen plekje meer op te schuiven in het klassement, al kwam hij wel heel dichtbij.

In de tijdrit reed Kelderman een tijd van 38.13. Dat was 2.20 langzamer dan winnaar Wout van Aert. Het was ook net niet snel genoeg om de nummer vier in het klassement Ben O'Connor in te halen. Die hield 10 seconden voorsprong op Kelderman.

Nog één etappe

Er is zondag nog één etappe in de Tour de France, maar al jaren gebeurt er in de slotetappe niks meer qua tijdsverschillen. Dat betekent dat Kelderman nu al weet dat hij een mooie eindklassering heeft behaald.

Voor Kelderman was deze Tour de France er één zonder grote pieken, toch werd hij vijfde. Een prestatie om tevreden mee te zijn. "Mijn gevoel in deze Tour is niet super, het draaide gewoon niet helemaal, bergop was het niet niet wat ik hoopte. Desalniettemin is het een geweldige Tour geweest voor de ploeg. We hebben twee etappes gewonnen en hebben het leuk gehad samen", zo stelde de wielrenner na de laatste bergetappe van de week.