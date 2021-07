Overtuigend De Graafschap wint oefenduel tegen FC Dordrecht

Vanaf het begin maakte De Graafschap een gretige indruk. De achterhoede oogde solide en de opbouw was goed verzorgd. Jesse Schuurman zorgde voor veel diepgang vanaf het middenveld en Danny Verbeek was als rechtsbuiten constant heel dreigend.

Rashford-aanloop

Na een paar minuten was het al raken. Goed werk van Verbeek werd afgemaakt door de mee naar voren gekomen linksback Roland Baas. Even later kreeg De Graafschap een strafschop. Joey Konings nam een aanloop zoals Marcus Rashford in de EK-finale met één verschil: zijn poging was wel raak. De Graafschap wervelde over Dordrecht heen en een volley van Johnatan Opkou betekende bijna 3-0. Die kwam er even later toch, toen Konings op dezelfde Rashford-manier raak schoot vanaf de strafschopstip.

Joey Konings benutte twee strafschoppen Foto: Omroep Gelderland

De spits miste voor rust nog twee opgelegde kansen. Achterin gaf De Graafschap helemaal niks weg en Dordrecht mocht niet mopperen dat het bij rust maar 3-0 stond.

Eigen talenten

Na rust werd er flink gewisseld en kreeg een aantal eigen talenten een kans. Daarvan maaktr rechtsback Ebben Wenting de beste indruk. Spits Devin Haen oogde ook fanatiek, maar hij miste enkele kansen. De enige treffer na rust kwam opnieuw van Konings, ditmaal met een velddoelpunt. Ook na rust gaf de ploeg achterin niks weg. De ongeveer 150 toeschouwers die werden toegelaten hadden een prima middag op het veld van VV Doetinchem.

Fans van De Graafschap bij het oefenduel Foto: Omroep Gelderland