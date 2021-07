Auto slaat over de kop op A50, bijrijder gewond

Op de A50 tussen Heerde en Hattem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto over de kop geslagen en tegen een boom gebotst. De bijrijder raakte daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde rond 04.20 uur op de rijbaan richting Zwolle. De bestuurder van de auto verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en kwam rechts van de weg in de berm terecht, waarna het voertuig over de kop vloog.

Volgens een correspondent ter plaatse bleef de bestuurder van de auto ongedeerd. De bijrijder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

Lachgas in kofferbak

In de kofferbak van de auto werden cilinders aangetroffen, vermoedelijk met lachgas. In de auto lagen ook ballonnen. De politie schakelde een gespecialiseerd bedrijf in om de cilinders op te halen. Vanwege het ongeval zat de rechterrijstrook enige tijd dicht.