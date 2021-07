Studenten Rijn IJssel deze zomer op musicaltour langs campings

De eerste- en tweedejaars studenten volgen de opleidingen 'musical academy' en 'leisure performer'. Onder leiding van hun directeur Adri Bressers, die optreedt als tourmanager, ervaren ze zo hoe het is om wekenlang met een gezelschap door het land te touren.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Een waardevolle ervaring, zegt Bressers. "In zes weken maken ze zo'n 400 vlieguren. Ze doen soms twee voorstellingen op een dag. Normaal gesproken oefenen ze een voorstelling op school en treden dan 3 of 4 keer op. Nu wel 30 of 40 keer."

"Ook als ze later in musicals spelen, moet je soms een jaar lang elke dag dezelfde musical doen. Dat vergt ook doorzettingsvermogen. In gezelschap touren is ook anders, want je moet wel goed met elkaar kunnen opschieten. Je zit continu op elkaars lip, dus je bouwt wel een band op."

'Backstage aan het juichen'

Het jonge campingpubliek reageert enthousiast op de première van Assepoester. Tot grote vreugde van de studenten. "Het was te gek", aldus Eva Coolen die de rol van Assepoesters stiefmoeder vertolkt. "Het ging goed en het publiek was enthousiast. Backstage waren we aan het juichen. Dit was een goede start."

De tekst gaat verder onder de foto.

Het jonge campingpubliek mag na afloop met de cast op de foto. Foto: Omroep Gelderland

De studente wil later dolgraag professioneel musicalactrice worden en ziet dit als mooi opstapje. "Hier begint het mee. Dit is de aanloop naar het grote werk. Dat ik uitgekozen ben om dit te mogen doen is echt top."

Dat het voor de studenten hard werken wordt deze zomer, lijkt geen probleem: "Ik mag op campings staan en mensen vermaken. Dat is de perfecte vakantie voor mij", aldus Coolen.