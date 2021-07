Wat moet Vitesse nu met sterkhouders Bazoer en Tannane?

Het einde van het seizoen 2020-2021 was fantastisch voor Tannane en Bazoer. Beide speler vielen individueel in de prijzen en pakten een Europees ticket met de ploeg. En ze wisten ook dat dit het moment was om een mooie transfer te maken, aangezien ze allebei nog een eenjarig contract in Arnhem hebben. En dat ze weg wilden bij Vitesse staken ze ook niet onder stoelen of banken.

Maar toen was daar heel snel het seizoen 2021-2022 en beide spelers zijn nog steeds in Arnhem. Hoewel er gefluisterd wordt dat er voor Bazoer interesse is van het Franse Marseille en er Turkse interesse is van Besiktas, Fenerbache en Galatasaray voor Tannane, is nog altijd niet het juiste bedrag geboden in de ogen van de Arnhemse club. In Turkije wordt gesproken over een bedrag van 2 miljoen euro voor Tannane. Vitesse vindt dat te laag.

Meerdere plannen voor trainer Letsch

En daardoor moet trainer Thomas Letsch meerdere plannen gaan uitwerken. Want mochten Bazoer en Tannane inderdaad vertrekken, dan heeft de trainer een basiself nodig zonder deze spelers. "En dan gaat er in de speelstijl wel wat veranderen, want dan hebben we niet de creativiteit van Tannane bijvoorbeeld", vertelt Letsch. "Dan zullen we meer een mannschaft moeten creëren."

En mochten ze wel blijven, dan kun je eigenlijk niet om deze twee voetballers heen. Tannane en Bazoer herbergen zoveel kwaliteit, dat je ze niet op de bank laat zitten als je ze tot je beschikking hebt. Wat dat betreft is deze voorbereiding een lastige voor de trainer, al ziet hij het zelf niet zo. "Dit hoort erbij. Elke transferperiode heb je dat spelers kunnen vertrekken. Dus dit is niet lastig hoor."

Conference league voor de deur

Maar dat is het dus wel, want over ongeveer 2,5 week staat de eerste wedstrijd in de Conference League te wachten. En Vitesse wil de groepsfase bereiken. Die kans is met die spelers in je selectie natuurlijk groter. Maar aan de andere kant wil een trainer met het team werken dat er straks voor langere tijd staat. "Of Bazoer en Tannane op 5 augustus spelen in de Conference League? Er spelen dan spelers die fit zijn en met de volle overtuiging voor deze club spelen", antwoordt Letsch na de oefenwedstrijd tegen Schalke 04, waarin alleen Tannane een kwartiertje in actie kwam.

Oussama Tannane op de bank tijdens Schalke-Vitesse. Foto: Omroep Gelderland

'Tannane niet mijn eerste keus'

Uit die woorden kun je misschien al wel opmaken dat Letsch Tannane en Bazoer links laat liggen. Helemaal als de Duitse trainer nog een inkijkje geeft in hoe hij er tegenaan kijkt. "We weten allemaal dat Riechedly een transferwens heeft en dat er ploegen zijn die hem willen hebben. Dat is nu de status. Bij Oussama Tannane is dat vergelijkbaar. Ik heb gezegd dat ik met spelers wil werken die alles voor de club doen. Tannane wil een nieuwe uitdaging en dus heb ik de focus op andere spelers liggen. Hij zal af en toe wel spelen, maar hij is nu niet mijn eerste keus."

Dus de vraag is of Vitesse snel een oplossing vindt voor deze situatie. Een bod op beide spelers accepteren zal ook ruimte geven om zelf nieuwe spelers te halen en die in te passen voor de Conference League. Of spelen Tannane en Bazoer dan toch? "Tegen Schalke speelde ik zonder. Maar hoe dat op 5 augustus is, dat moet je me dan maar weer vragen", besluit de coach.