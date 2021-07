Nieuwe spits van Vitesse is ambitieus: 'Meer dan 18 doelpunten'

Het afgelopen seizoen scoorde Baden Frederiksen 18 doelpunten voor WSG Tirol. "Ja, toen maakte ik er achttien. Hopelijk maak ik er dit seizoen nog meer", vertelt de Deen ambitieus.

Tekst gaat verder na de video:

Baden Frederiksen was al dichtbij een doelpunt toen hij op doelman Fährmann af kon gaan, maar het geloste schot werd gekeerd. Uiteindelijk werd de bal nog wel binnen geschoten door Million Manhoef, maar de Deen had natuurlijk zelf graag gescoord. "Ik was er inderdaad heel dichtbij. Ik had graag gescoord, dan was deze avond perfect geweest. Nu ben ik blij dat ik hier kan starten. Maar ik denk dat het doelpunt volgende week wel komt hoor", stelt hij zelfverzekerd.

'Heel tevreden met zijn komst'

De aanvaller maakte in ieder geval een prima indruk in de eerste minuten die hij meespeelde. Ook bij trainer Thomas Letsch. "Loïs Openda en Julian von Moos zijn spelers die snel zijn, de diepte ingaan en naar voren spelen. Dat zijn andere types dan Nikolai. Als hij de bal heeft, schiet hij meteen. Daarnaast heeft hij een sensationeel linkerbeen én hij maakt doelpunten. Zo iemand zochten we, dus ik ben echt heel tevreden met zijn komst."

Dat is Frederiksen zelf ook. "Johannes Spors heeft heel veel contact gehad met mijn zaakwaarnemer. Daaruit bleek wel dat ze mij echt graag wilden hebben. Het is fijn om bij een club te komen die mij al lange tijd heeft gevolgd en mij dus kent."