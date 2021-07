'Mensen raken vervreemd van overheid door wankel beleid', zegt deze psycholoog

De comeback van het coronavirus in Nederland kwam volgens Andreas Voss 'volledig onverwacht'. Toen bijna alle maatregelen werden losgelaten, was het idee: dit moet goedkomen, het kan bijna niet misgaan. “Er was geen model die dit voorspelde, terwijl die de afgelopen vijftien maanden bijna perfect waren.”

Volgens de arts-microbioloog van het Radboudumc hangen de vele coronagevallen samen met de deltavariant van het virus, die veel besmettelijker is. Maar vooral het gedrag van de mens is volgens hem debet aan de explosieve stijging. “Iedereen rook vrijheid. We hebben geprobeerd ze een vinger te geven, maar ze namen de hele hand.”

Geen verstand van psychologie

En precies daarom komt de nieuwe piek voor Jan Derksen helemaal niet als een verrassing. “Het kan alleen onverwacht zijn voor mensen die 0,0 verstand hebben van de psychologie, van gedrag”, zegt de emeritus hoogleraar klinische psychologie. “Van het feit dat we gestuurd worden door gevoelens, strevingen, fantasieën en wensen. Natuurlijk ga je los als je anderhalf jaar lang frustratie hebt gehad. Natuurlijk ga je los als je dan de kans krijgt en aangemoedigd wordt door onze ministers.”

Derksen plaatst grote vraagtekens bij het beleid van het kabinet. “Anderhalf jaar lang hebben ze laten zien dat ze van echte psychologische kennis geen kaas hebben gegeten.”

Opgebrand

Voss beaamt dat de coronamaatregelen 'te snel, te veel zijn losgelaten'. Hij staat achter het strakker aantrekken van de teugels, ook al lijkt het aantal ziekenhuisopnames nog weinig reden tot zorg te geven. “Maar dat duurt altijd even. Na een week ziek zijn, wordt een deel beter en een ander deel gaat richting het ziekenhuis. En na nog een week wachten, komen er weer ic-bedden bij.”

Voor Andreas Voss kwam de piek in het aantal besmettingen als een verrassing. Foto: ANP

En juist dat moet koste wat kost voorkomen worden, benadrukt het OMT-lid. Enerzijds om te voorkomen dat de gewone zorg weer moet worden afgeschaald, net nu die weer volledig in gang is gezet. Anderzijds zijn verpleegkundigen en dokters volgens hem opgebrand. “In sommige ziekenhuizen zelfs letterlijk, met ziektepercentages van 20 procent of hoger.”

Accepteren

Bovendien is het niet uitgesloten dat jonge mensen die nog niet zijn gevaccineerd moeten worden opgenomen. Zo zag Voss deze week nog een jongen van 28 op de intensive care belanden. “Het is een getallenkwestie. Het is heel zeldzaam dat gevaccineerden of jonge mensen ernstig ziek worden. Maar als je heel veel besmettingen hebt, zal dat ook vaker voorkomen.”

Uiteindelijk moeten we volgens Voss misschien naar een situatie waarin we een mate van ziekte door het coronavirus moeten accepteren. “Maar zolang nog niet iedereen die het wil de kans heeft gehad om zich te vaccineren, vind ik het te vroeg.”

De enige oplossing is de boel helemaal afsluiten

De grote vraag is hoe de geest weer terug in de fles komt. “Door dit wankel beleid van onze politici en beleidsmakers krijg je nu dat een deel van de massa's Nederlanders, die anderhalf jaar frustratie hebben verdragen, zich terugtrekt van de overheid”, zegt Derksen. “Ze worden achterdochtig en komen in de greep van de waandenkbeelden over het virus, jammer genoeg. Mensen raken vervreemd van deze overheid. Dus dit kabinet, en ook vergelijkbaar kabinet, kan in mijn ogen niet blijven zitten. Want vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

“De enige adequate manier om menselijk gedrag in de greep te krijgen bij een pandemie, is de heleboel helemaal afsluiten”, zegt Derksen. “Kortdurend. Vliegvelden, grenzen, alles dicht. Dan mogen ze heel even helemaal niks meer.”

