Evacuatie ziekenhuis doet denken aan 1995: 'Het was één blauwe zee van zwaailichten'

Vrijdag wordt het ziekenhuis in Venlo geëvacueerd vanwege de wateroverlast in Limburg. Volgens Waterschap Limburg is de kans relatief klein dat het ziekenhuis onder water komt te staan, maar VieCuri wil die gok niet nemen.

Zie ook: Limburgse patiënten geëvacueerd naar Gelderse ziekenhuizen

"Je wilt niet achteraf de beelden zien dat verpleegkundigen in bootjes naar het ziekenhuis moeten worden teruggevaren om patiënten te verzorgen. Dat is een horrorscenario dat we willen voorkomen”, zei bestuursvoorzitter IJsbrand Schouten vrijdagmiddag.

De tekst gaat verder onder de foto.

Ambulances bij ziekenhuis VieCuri in Venlo. Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

In totaal worden 140 patiënten overgeplaatst. De evacuatie begon om 18.00 uur en moet uiterlijk om 03.00 uur zijn afgerond.

Patiëntenstop

Oostveen weet nog goed dat hij eind januari bericht kreeg dat ze in Tiel rekening moesten houden met een evacuatie. “We kregen te horen dat we in de gevarenzone zaten, als het water zou blijven stijgen. Toen besloten we direct om geen nieuwe patiënten meer op te nemen, om zo min mogelijk patiënten in het ziekenhuis te hebben liggen.”

Er liggen nog zo'n 160 patiënten in Tiel, als op 31 januari het bericht komt dat het ziekenhuis toch echt geëvacueerd moet worden. “'s Avonds zijn in allerijl ambulances door de GGD opgetrommeld. Mijn vrouw zei toen later dat het op het parkeerterrein van de McDonald's één grote blauwe zee was van zwaailichten. Er stonden wel zestig ambulances klaar. Zelf heb ik het niet gezien, want ik was in het ziekenhuis.”

Ik heb het idee dat ze in Limburg meer overvallen zijn

Het ziekenhuis in Tiel kon zich een aantal dagen goed voorbereiden op de evacuatie. “We waren bijzonder gespitst op het feit hoe hoog het water stond, vooral in de Rijn bij Lobith”, zegt Oostveen. “Ik heb het idee dat ze in Limburg meer overvallen zijn dan wij dat destijds waren.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Ambulances verzamelen zich op een parkeerplaats voor de evacuatie in Tiel. Foto: ANP

De evacuatie van Ziekenhuis Rivierenland liep dan ook vlot, herinnert hij zich. “Ik ben daarna nog in het noodhospitaal van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht geweest om te kijken hoe het met de patiënten ging. Nou, fantastisch natuurlijk.” Binnen een week waren alle patiënten weer terug in Tiel.

In Venlo hoopt het ziekenhuis komende dinsdag weer volledig te kunnen heropenen. Oostveen: “Hopelijk verloopt de evacuatie daar net zo soepel als in 1995. Ik heb de indruk van wel.”