Diploma scoren op De Vijverberg 'maakt een hoop goed'

"We hebben hem!", gillen Maartje en Renate. Ze ploppen de kurken van hun zojuist gekregen fles bubbels en nemen een flinke teug. Dat ze hun diploma in het stadion van De Graafschap in ontvangst mogen nemen is als een kers op de taart: "Echt geweldig. Veel beter dan op school. Dit is veel groter."

Alle 208 vierdejaars-leerlingen werden met luid applaus onthaald door familie die op de tribune plaatsnam. "Jullie zijn het eerste publiek in dit stadion sinds oktober", riep de adjunct-directeur Camiel Steverink zijn toeschouwers toe. Het was een collega die op het idee kwam om de leerlingen deze bijzondere diploma-uitreiking te bieden.

Een hoop gemist

"De leerlingen hebben door alle coronaperikelen een hoop moeten missen", vertelt teamleider Bas Wanders. "Daarom wilden we ze iets speciaals bieden. We gingen het gesprek aan met De Vijverberg. Eigenlijk bleek er best veel mogelijk."

Om beurten nemen de leerlingen hun diploma in ontvangst. Onderaan de tribune, op statafels, worden de handtekeningen gezet. "Ik vind het leuk dat we dit wel op een leuke manier kunnen vieren", zegt Joni.

Vooral de kampen naar het buitenland heeft de 17-jarige gemist. Naast natuurlijk het 'volledig' naar school gaan. "Eigenlijk is de helft van je middelbare schooltijd niet zo gegaan zoals het had moeten zijn."

Maakt deze bijzondere diploma-uitreiking het gemis een beetje goed? "Voor een gedeelte zeker", zegt Joni. "De tijd die je niet hebt gehad kun je nooit meer terugkrijgen. Maar dat we op zo'n feestelijke manier toch met zoveel mensen bij elkaar kunnen zijn, dat maakt een hoop goed."