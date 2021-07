Vitesse gaat onderuit in serieuze test tegen Schalke 04

De van Schalke 04 overgekomen doelman Markus Schubert kwam vrijdagavond nog niet in actie voor de Arnhemmers, tegen zijn oude ploeg. Ook Riechedly Bazoer, Jacob Rasmussen, Romaric Yapi en Daan Reiziger speelden niet mee wegens lichte klachten. Of dat bij Riechedly Bazoer ook zo is, is niet duidelijk. De verdediger aast nog altijd op een transfer.

De nieuwe spits Nikolai Baden Frederiksen begon op de bank. Dat betekent dat er voorin nog plek was voor de Zwitser Julian von Moos. Maar de jonge aanvaller kon geen potten breken.

Dat kwam mede door het feit dat Vitesse in de eerste helft in Duitsland volledig op de counter loerde. Schalke kreeg veel de bal, maar deed daar ook veel te weinig mee. Na 28 minuten was pas de eerste mogelijkheid te noteren. Bülter kreeg de bal goed voor, maar prikte de bal een meter over het doel van Jeroen Houwen.

Vitesse probeerde dus vooral te counteren, maar Loïs Openda kon niet op tegen de vele verdedigers van de Duitse tweede-divisionist. Vlak voor rust kopte Tomas Hajek nog op doel uit een vrije trap, maar zijn kopbal ging over.

Openda komt niet langs de Schalke-verdedigers. Foto: Omroep Gelderland

Schalke op voorsprong

In de tweede helft kwam Schalke redelijk snel op voorsprong. Bülter bereidde de aanval goed voor en het was de spits van Schalke, Simon Terodde, die van dichtbij uit de draai kon scoren.

Vitesse probeerde daarna iets aanvallender te gaan spelen en Thomas Letsch schakelde over op een 4-3-3 systeem. Openda verhuisde naar links, de nieuwe spits Frederiksen kwam erbij. Von Moos verhuisde naar rechts. Maar dat mocht niet baten. Het was weer Simon Terodde die een doelpunt maakte, nu kopte hij de 2-0 binnen.

Weer Manhoef

Vitesse kwam nog wel tot scoren in Duitsland. Het was de spits Frederisksen die diep werd gestuurd en doelman Fährmann kon testen. De Duitser liet de bal los, en zo kon Million Manhoef van dichtbij scoren. Dat deed hij ook al twee keer tegen OFI Kreta van de week.

Manhoef maakt de 2-1 tegen Schalke. Foto: Omroep Gelderland

Dat was niet de eindstand, want Idrizi schoot vlak voor tijd, na een knappe individuele actie, nog de 3-1 tegen de touwen. En Dominik Oroz schoot in de absolute slotfase, met een geweldig afstandschot, de 3-2 tegen de touwen.

Opstelling eerste helft: Houwen, Oroz, Hajek (82. Van Zwam), Doekhi (76. Cornelisse); Dasa (70. Hernandez), Bero (46. Vroegh), Domgjoni (70. Frederiksen, 83. Buitink.), Tronstad (76. Huisman), Wittek (46. Manhoef); Openda (76. Tannane) en Von Moos (76. Darfalou)