Oppositiepartijen Elburg bundelen krachten voor verkiezingen

Drie Elburgse partijen bundelen voor de komende verkiezingen hun krachten. Elburg Beleid, PvdA en D66 zijn in 2022 samen op de kieslijst te vinden, en na de verkiezingen ook als één partij opereren in de gemeenteraad. "We vormen geen nieuwe partij, maar willen wel samen een groot deel van Elburg vertegenwoordigen."

Politiek gezien lijkt het een ingewikkelde constructie. "Ja, we zullen van alle drie de partijen mensen op de lijst zetten", legt Maarten Clement uit. "Hoe we dat exact gaan doen, bespreken we na de zomer. En we gaan ook een gezamenlijk verkiezingsprogramma schrijven, en samen campagnevoeren voor de verkiezingen."

Op dit moment hebben de drie partijen weinig in de melk te brokkelen in de gemeenteraad. Elburg Beleid heeft twee van de negentien zetels, PvdA heeft er één, en D66 kreeg bij de afgelopen verkiezingen zelfs niet genoeg stemmen voor een zetel. "Maar ze kregen wel stemmen", zegt Clement. "Dus met die extra stemmen zou je zomaar een extra zetel kunnen krijgen. Een plus een is drie, zeg maar."

De andere oppositiepartijen van Elburg, VVD en LEV, doen niet mee aan de samenwerking.

'Positieve houding'

De partijen denken samen sterker te staan. "Niet alleen omdat we een groter front kunnen vormen, maar ook omdat we echt hopen met onze boodschap nieuwe kiezers te trekken. Misschien dat juist ook mensen die vorige verkiezingen niet gestemd hebben, zich bij ons thuis kunnen voelen."

In het persbericht spreken de partijen over 'een positieve beweging die constructieve politiek voert'. Wie de afgelopen jaren de politiek van Elburg volgt, weet dat positivisme niet altijd te vinden was bij de oppositiepartijen. "Daar heb je gelijk in", geeft Clement toe. "Maar er zijn genoeg redenen voor onze kritische houding. Wij willen het beste voor Elburg, maar soms zijn er zaken waar je echt kritisch naar moet kijken. En als niemand dat doet, moeten wij dat maar doen, ook al betekent dat dat we een negatieve houding lijken te hebben."

Wat de partijen gaan doen als ze in het college terecht komen, weet Clement nog niet. "We hebben echt nog geen potentiële wethouder aangewezen. Als het zover komt, gaan we op zoek naar de juiste persoon voor de juiste plek." Ook is nog onduidelijk wie de lijsttrekker wordt.