Brandweer uit Nijkerk redde mensen in Limburg: 'Indrukwekkend en emotioneel'

Brandweerman Corné Krijkamp uit Nijkerk trok samen met vijf collega's naar het rampgebied in Zuid-Limburg. Daar hielpen ze lokale hulpdiensten met de evacuatie van mensen uit woningen.

Mensen uit huis gered

"Na het verlaten van de verzamelplek in de buurt vertrokken we in een colonne van brandweerauto's naar Zuid-Limburg", vertelt Krijkamp. "Wij werden ingezet in het gebied bij Brommelen. Daar verzorgden we met de lokale brandweer de vrijwillige evacuatie van inwoners. We hebben allerlei mensen geholpen. Ouderen, jongeren en alles ertussenin. We haalden niet alleen mensen uit hun huis. Het kwam ook voor dat we ze hielpen met het verplaatsen van spullen naar de bovenste verdieping en we hebben huisdieren gered. De geëvacueerde mensen werden naar een verzamelpunt gebracht. Hierop vertrokken ze per bus naar een sporthal in de buurt."

Ik heb een ramp als deze nog nooit meegemaakt

De brandweerlieden uit Nijkerk stonden de mensen niet alleen fysiek bij. "Het is erg indrukwekkend om mensen te helpen in zo'n emotionele tijd. Je merkt dat ze hun verhaal willen vertellen. Ze raken zoveel kwijt. Dit wens je echt niemand toe. Het doet absoluut wat met je. "

Een enkeling bleef

Niet iedereen was gediend van de hulp van de brandweer. "Het kwam ook voor dat mensen niet mee willen", vertelt Krijkamp. "Die kun je niet dwingen. Maar we probeerden het natuurlijk later nog eens. Zeker toen het water bleef stijgen konden we een groot deel van hen alsnog overtuigen om mee te gaan. Slechts een enkeling bleef."

Die mensen werden niet in de steek gelaten. "We voerden meerdere controles uit in het geëvacueerde gebied. We controleerden in huizen of er geen gewonden achterbleven en als we ergens licht zagen branden keken we of daar hulp nodig was. Uiteraard gingen we dan ook langs bij mensen die niet geëvacueerd wilden worden."

"Als brandweerman heb ik een ramp als dit nooit eerder meegemaakt", vervolgt Krijkamp. "We zijn wel eerder in Limburg geweest voor bosbranden, maar nooit voor een situatie als dit."

Honden gered

De eenheid waarvan Krijkamp deel uitmaakte, werd afgelost door een andere Gelderse eenheid. Zij vielen op door deze onderstaande video waar zij een paar honden uit een woning redden.

De viervoeters stonden tot hun neus in het koude water.. 😥 De Gelderse brandweer springt bij om alle hulpbehoefende dieren in Limburg te evacueren. 🐶 Posted by Omroep Gelderland on Friday, July 16, 2021