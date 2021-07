Linda gaat skydiven op Teuge: 'Dit moet je één keer in je leven doen!'

Teuge behoort tot de grootste paracentra van Europa. Jaarlijks worden er ruim 40.000 sprongen gemaakt. Ik kom aan en waan me in een andere wereld. Een hangar vol stoere mannen en een handvol vrouwen. De één is een parachute aan het vouwen omdat hij net een sprong heeft gemaakt terwijl de ander zich klaar maakt voor een sprong. Op het terras van café de Wolk zitten mensen te kijken naar de parachutes die sierlijk uit de lucht komen vallen.

Lukt het Linda om alle handelingen die je in de lucht moet doen, te onthouden? Bekijk hier de video.

Ik meld me voor de AFF opleiding, voor mensen die zelfstandig willen leren parachutespringen met een vrije val. Het klasje bestaat uit twaalf mensen, twintigers en een veertiger. Negen mannen en drie vrouwen. De meesten gaan voor de adrenalinekick en wat opvalt is dat veel cursisten hun vakantiegeld er in hebben gestoken omdat een reisje naar het buitenland toch lastig is nu.

We krijgen krijgen les van instructeur Ado Kramer, zelf al 9 jaar actief in deze extreme sport. Hij leert ons de basishouding in de lucht, hoe je het vliegtuig moet verlaten en gebarentaal, want in de lucht kun je elkaar niet verstaan. Ook krijgen we te horen hoe we moeten sturen en dat we altijd obstakelvrij en rechtuit moet landen. Maar ook wanneer we de reserveprocedure moeten starten als de parachute niet naar behoren werkt.

Hoe verder de dag vordert hoe nerveuzer ik word. Ik ben bang dat ik dit allemaal niet ga onthouden als ik met 200 kilometer per uur 50 seconden lang een vrije val maak...

We sluiten de dag af met een examen, waar we voor moeten slagen, want anders mogen we de dag erna niet springen. We komen er allemaal doorheen en zijn overgeleverd aan de weergoden. Bij regen of te veel bewolking en wind mogen mogen we niet springen. Laat het nou stralend weer zijn de volgende dag....

Ik ben bloednerveus, maar heb er ook heel veel zin om m'n hoofd leeg te maken in de lucht, na zo'n bizar jaar. Maar... durf ik alleen of ga ik voor een tandemsprong?

