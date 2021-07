Basisschool Lathum dicht, maar 'het moet niet te stil worden hier'

Het kan je niet ontgaan als je Lathum binnen komt rijden; links staat de Ds. Jonkerschool. Het witte naambordje van de school prijkt op de gevel en is vrijdag omgeven door tientallen vlaggetjes en slingers. Inmiddels bestaat de school bijna honderd jaar. "Negenennegentig... de honderd jaar hebben we nèt niet gehaald", zegt directeur Frank de Bruin.

Hij staat op het schoolplein met een dubbel gevoel. "Het is verdrietig, maar ik ben ook trots en blij dat we het nog een aantal jaren vol hebben gehouden en het hier samen tot een goed einde hebben gebracht. Vandaag is het een feestje ter afsluiting." Het was de bedoeling om bij dat afscheidsfeest het hele dorp uit te nodigen, maar vanwege de coronamaatregelen was dat niet te doen. "Daarom hebben we overdag een afscheid met allerlei leuke activiteiten voor alle leerlingen en hun ouders en houden we in de middag nog een optocht door het dorp."

De tekst gaat verder onder de reportage

Ontmoetingspunt

Overal liggen fotoboeken van de afgelopen jaren. Sommige inwoners wagen zich toch op het schoolplein om er even in te neuzen. "Vier generaties hebben hier op school gezeten", vertelt een oudere dame al bladerend in de albums. "Kijk hier, dat is mijn kleindochter. " Ze vindt het erg jammer dat de school verdwijnt, na bijna honderd jaar.

De tekst gaat verder onder de foto

Nog even kijken hoe het vroeger was Foto: Omroep Gelderland

Verbinding in dorp

Want de Ds. Jonkerschool was er al die jaren niet alleen voor onderwijs, het verbond ook de mensen in het dorp. "De school ligt hier in het hart van Lathum, het is een ontmoetingspunt. Ouders en kinderen komen hier samen en dat is nu voorlopig voorbij", vreest Erik Metz voorzitter van de dorpsraad.

Maar het is niet de bedoeling dat de school lang leeg komt te staan. De dorpsraad kijkt samen met inwoners naar een goed invulling voor de plek. "Het is niet alleen de school zelf, het is een heel terrein, met sportvelden. Er zijn best veel mogelijkheden hier. "Het schoolgebouw willen we behouden en het zou mooi zijn als dat een gemeenschapsgebouw kan worden voor het dorp. Met bijvoorbeeld een gezondheidscentrum erin. En er zouden woningen kunnen komen, vooral voor ouderen bijvoorbeeld. "En een skatebaan", roept Liz uit groep 6 enthousiast. "Dat willen veel kinderen graag. "

Skatebaan

De dorpsraad houdt alle opties open. "De gebouwen en de grond zijn van de gemeente, dus alles gaat in overleg. "Het idee van een skatebaan wuift voorzitter Erik Metz zeker niet weg: "Dat zou best iets kunnen zijn, het is belangrijk dat het dorp levendig blijft. Het moet zeker niet te stil worden hier."