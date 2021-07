Limburgse patiënten geëvacueerd naar Gelderse ziekenhuizen

De geëvacueerde patiënten uit ziekenhuis VieCuri in Venlo worden deels overgeplaatst naar het Radboudumc en CWZ ziekenhuis in Nijmegen. Ook het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis vangt patiënten op. Die kunnen niet meer in Venlo terecht door het hoogwater in de Maas.

Het ziekenhuis in Venlo wordt geëvacueerd vanwege de wateroverlast in Limburg. In totaal worden 140 patiënten overgeplaatst.

Het is nog niet bekend hoeveel patiënten naar Arnhem en Nijmegen gaan of wanneer zij in de Gelderse ziekenhuizen aankomen. De Veiligheidsregio Gelderland-Midden stuurt zes ambulances en Gelderland-Zuid vier of vijf ambulances. De ambulances zijn tot 23.00 uur vanavond beschikbaar om patiënten uit Venlo naar de Gelderse ziekenhuizen te vervoeren.

'Absoluut horrorscenario' voorkomen

"Het ergste wat ons kan gebeuren, is dat we de zorg niet meer kunnen bieden in ons ziekenhuis", zegt IJsbrand Schouten namens VieCuri tijdens een persconferentie over de evacuatie. "Dat absolute horrorscenario willen we voorkomen."

Er liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. Daarvan zijn er veertig kwetsbaar tot zeer kwetsbaar. Defensie helpt bij de evacuatie, die om 03.00 uur vannacht voltooid moet zijn. "Dit is een enorm betreurenswaardige belasting voor patiënten", voegt Schouten toe. Daarnaast bedankte hij iedereen voor de hulp en inzet.

