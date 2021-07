Toch een beetje Vierdaagsesfeer in Nijmegen

Zie ook: Toch nog een klein Vierdaagsefeestje in Nijmegen

"Het is voor ons natuurlijk best wel een dubbel gevoel," zegt Joris Bouwmeister van de Vierdaagsefeesten. "Normaal zou hier nu opgebouwd worden voor een hele week feest. Dat is nu helaas niet het geval natuurlijk. Maar ondanks dat de feesten niet doorgaan, hebben we toch een klein beetje feest in de stad."

Vlaggetjes versieren centrum

En ongelofelijk, maar waar. In de Waalstad worden zelfs Vierdaagse vlaggetjes opgehangen. Rob van der Heijden trekt voor de zekerheid een veiligheidstuigje aan voordat hij met de hoogwerker omhoog gaat om honderdduizenden vlaggetjes boven de straten van het centrum op te hangen: "Ik ben er wel twee dagen mee bezig," zegt hij, terwijl hij weer een streng met vlaggetjes vastknoopt.

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat eronder verder

De stad wordt versierd om de bewoners duidelijk te maken dat de Vierdaagsefeesten, hoewel er niet massaal gefeest kan worden, toch niet vergeten mogen worden. Bouwmeister: "Daarom maken wij sfeer in de stad, om toch het gevoel vast te houden en het ook naar volgend jaar te brengen."

Versierder Rob van der Heijden valt hem bij: "Ik vind dit heel belangrijk. Ik ben geboren en getogen Nijmegenaar. Ik ben ermee opgegroeid. Het is toch wel iets dat moet blijven."

Podia op verschillende plekken

Er zijn daarom op verschillende plekken in de stad ook podia ingericht. Zoals bijvoorbeeld in de Stevenskerk, waar kleinschalige optredens gehouden kunnen worden. "Natuurlijk is het even spannend met de oplopende besmettingen en wat dat betekent voor de zitplaatsen, maar alles is conform de maatregelen ingericht. Dus er kan zeker wat," aldus Bouwmeister.

Speciaal Vierdaagse bier

En ook hoeft de Nijmegenaar zijn traditionele Vierdaagse-biertje niet te missen. Met ingang van zaterdag wordt ook het speciaal gebrouwen bier weer in de horeca verkocht. "Ook dit jaar is het weer anders dan anders, met de restricties die er nu zijn, zoals om middernacht moeten sluiten," zegt Björn Boschman van het café Samson. "Corona is een spelbreker, maar ook een uitdaging. Vorig jaar, toen de Vierdaagse ook niet doorging, was het gezellig druk en ik verwacht dat dit jaar ook weer."