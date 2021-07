Van gras tot glas; zuivelmuseum Wapenveld kan na 10 jaar aan de slag

Nitrauw is degene die de deuren van de monumentale boerderij opent voor de ingehuurde klussers. "Deze week komen hier alle informatie-eilanden", wijst hij aan. "Die hebben we speciaal laten maken. Een lage tafel, met daarop blokken die allemaal een onderdeel van het melkproces vertellen. Vanaf het gras tot aan het glas, om het zo maar te zeggen."

Als secretaris van de Stichting Recreatie Wapenveld was hij in 2010 al betrokken bij het ontstaan van dit plan. "Dit is natuurlijk een prachtige, monumentale boerderij", zegt hij, terwijl hij de vrachtwagen van de klussers het erf op begeleidt. "In dat jaar overleed Dina IJzerman, de laatste bewoner van Erve IJzerman zoals het hier heet. Toen hebben wij als stichting contact gezocht met de erfgenamen, omdat we de boerderij graag wilden bewaren voor de toekomst."

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder

Hoog prijskaartje

Die erfgenamen waren enthousiast, maar aan het grote woonhuis met de drie stallen hing wel een prijskaartje. "En dat geld was best lastig bij elkaar te krijgen", geeft Nitrauw toe. "Je kunt overal een subsidie voor krijgen, behalve voor de aankoop van een pand. Gelukkig hebben we op verschillende manieren toch het geld bij elkaar weten te krijgen, waardoor we in 2012 de boerderij konden kopen."

Terwijl het eerste informatie-eiland op de achtergrond in elkaar gezet wordt, laat Nitrauw de buitenkant van Erve IJzerman zien. "Toen we eenmaal ook genoeg geld bij elkaar hadden voor het onderhoud van dit pand, was het al 2015. Dan zie je wel wat vijf jaar leegstand met een pand doet: alles was behoorlijk vervallen." Hij wijst naar het dak. "We zijn begonnen met het repareren en restaureren van alle daken, hebben de windveren aangepakt, en uiteindelijk ook de deuren vernieuwd, het hang- en sluitwerk opgeknapt en alle voegen opnieuw laten doen." Voor elk project moest opnieuw subsidie aangevraagd worden. "Al met al zijn we er dus een behoorlijk aantal jaren mee bezig geweest."

Ook last van corona

In 2020 zou het museum dan eindelijk open kunnen. "Maar toen kwam corona, en moesten we het nog verder uitstellen." Maar deze week kan dan eindelijk het museum ingericht worden. "We hebben iets verderop een oude schuur vol staan met onder andere allerlei oude werktuigen van boeren. Als straks deze informatie-eilanden allemaal staan, dan komen daar ook beeldschermen bij, waar de kinderen ook hun interactieve onderdeel op kunnen vinden."

Nog een paar weken wachten, en dan gaat het eerste Zuivelmuseum van Nederland open. "Ja, dat is eigenlijk wel gek, dat we nog helemaal geen zuivelmuseum hebben, terwijl we toch zulke melkdrinkers en kaaseters zijn", lacht Nitrauw. "Vanaf 7 augustus kan het publiek bij ons naar binnen, en op 11 september, op Open Monumentendag, vindt de officiële opening plaats. Na meer dan tien jaar wordt dat ook wel tijd, ik kijk er enorm naar uit."