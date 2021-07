Politiek Ede legt WFC Experience onder het vergrootglas

Steken de gemeente Ede en de provincie Gelderland miljoenen euro's belastinggeld in de World Food Center (WFC) Experience of niet? Raadsleden en Statenleden hebben stof tot nadenken gekregen door twee nieuwe rapporten van externe bureaus.

Een animatie maakt duidelijk hoe bezoekers in de toekomst door de WFC Experience lopen. De Experience komt voor een deel in de monumentale Mauritskazerne, aangevuld met een nieuwe aanbouw aan de achterzijde. De gedachte is dat bezoekers beleven wat de impact van voedsel is op hun lichaam en de planeet. Dat doen ze door te horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Ze leren hoe de voedselketen werkt, wat nationale en internationale voedseluitdagingen zijn en welke rol Nederland speelt.

Maar of het bij deze animatie blijft óf dat de plannen werkelijkheid worden, hangt af van de beslissing in september van de Edese gemeenteraad en Provinciale Staten. Want zonder de miljoenen aan belastinggeld kan de WFC Experience niet van de grond komen. Ede beslist op 23 september of er 6 miljoen euro wordt overgemaakt. De provincie neemt die beslissing op 29 september, alleen gaat het dan om een bedrag van ruim 14 miljoen euro. Dat komt bovenop een bedrag van zo'n 3 miljoen euro die de Gelderland eerder al overmaakte.

Reactie Edese politiek

In een belronde langs een aantal Edese politieke partijen blijkt eensgezind dat de gemeenteraadsleden blij zijn met de second opinion en de haalbaarheidsstudie. Gert Jan Kosters van Gemeente Belangen hoopt op goedkeuring van de gemeenteraad. "Het is echt een aanwinst voor de regio. Ik was al enthousiast, maar nu ik deze plannen zie ben ik nog enthousiaster." Maar het blijft volgens Kosters een heet hangijzer of de verwachtingen ook werkelijkheid worden.

'Believers versus non-believers'

Volgens CDA-raadslid Jan Willem Nuis zijn er in Ede 'believers en non-believers' rondom de nieuwbouwplannen van de Experience. "De 'believers' sluiten hun ogen sluiten voor eventuele financiële risico's, en je hebt de 'non-believers' die het plan überhaupt niets vinden. Wij als CDA zitten daar tussen en maken onze keuze op basis van feiten. Vooralsnog heb ik geen schokkende dingen gezien in het rapport, maar het is een lijvig document dat meer studie behoeft."

Toch heeft Nuis nog wel een aantal vragen. "Mocht het misgaan, hoe zit het dan met de risicoverdeling tussen de overheid en de commerciële partijen? En als CDA hebben we een agrarische achterban. Ik ben benieuwd hoe die terugkomt in de WFC Experience."

Zoeken naar zekerheid

Fractievoorzitter Ellen Out van GroenLinks vindt ook dat keuzes op basis van feiten nodig zijn. "Het idee van de Experience is mooi, maar je wilt ook zekerheid hebben dat het een goede kans van slagen heeft. We zijn blij met de second opinion en gaan het rapport de komende weken bestuderen."



'Het is geen Efteling'

Ruben van Druiten van Burgerbelangen is een bekend criticus van de WFC Experience. "Het staat leuk op papier, maar ik denk niet dat het publiek interesse heeft. Het is geen Efteling waar mensen met enige regelmaat naartoe gaan. Uiteraard hoop ik dat ik het mis heb." Druiten ziet liever dat Ede de 6 miljoen euro stopt in het onderhoud van de openbare ruimte.



De SGP is positief over de presentatie, maar is kritisch op de inhoud. "Om financieel quitte te spelen zijn er 245 duizend bezoekers per jaar nodig", aldus Arnold Versteeg. "Met de 295 duizend bezoekers die uit de second opinion komen, zit de WFC Experience daar net boven. Dat is op zich prima, maar wat doe je als er een dip komt in de cijfers? We moeten ons nu gaan verdiepen in de kosten en haalbaarheid. Daar gaan we ons de komende weken mee vermaken als SGP."