Burgemeester Jos Penninx benoemd als ereburger tijdens afscheid

Bijna vijftien jaar was Penninx burgervader van de gemeente Voorst. Met een speciale afscheidstournee nam hij de afgelopen maanden al afscheid van de inwoners in alle twaalf dorpen binnen de gemeente. In een speciale raadsvergadering in Klarenbeek spraken de commissaris van de Koning, collega burgemeesters, familie en vrienden hem voor de laatste keer toe.

Pensioen

Zowel uit het college als uit de gemeenteraad klonken er lovende woorden over Penninx, die met pensioen gaat. “Sociale kwaliteit zit vaak in kleine dingen. In een zwembad niet op de zetel plaatsnemen, maar op de vensterbank tussen de ouders. En bij het haringhappen na de carnaval geen poespas maar gewoon meedoen”, vertelde plaatsvervangend voorzitter van de raad Edo Horstman.

In 2006 trad Penninx aan, met als doel om verbinder te zijn binnen alle lagen van de gemeente. Volgens John Berends, commissaris van de Koning, heeft hij die verbindende kracht bij veel mensen naar boven gebracht. "Er is zelfs een pad naar jou vernoemd op een landgoed, het Penninx-pad!"

Waarnemend burgemeester

Ook buiten de gemeente Voorst wordt de verbindende kracht van burgemeester Jos Penninx gewaardeerd volgens Berends. "Ik durf te stellen, je laat een gezonde gemeente achter, die natuurlijk allerlei vraagstukken heeft, maar zeer oplossingsgericht is en de kwaliteit van de gemeente voorop stelt."

Renske Helmer-Englebert vervangt Penninx vanaf half augustus als waarnemend burgemeester. Zij groeide op in Brummen. De afgelopen jaren was ze wethouder in de gemeente Nijmegen. Tot de installatie van de nieuwe burgemeester in februari zal Helmer-Englebert de taken waarnemen.

